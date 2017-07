Radamel Falcao s'élève plus haut que Dodi Lukebakio lors du dernier Monaco-Toulouse, le 29 avril 2017

publié le 07/07/2017 à 15:28

Les premières affiches de la saison 2017-2018 de Ligue 1 étaient connues depuis le jeudi 15 juin, mais les jours des matches et les horaires ne l'étaient pas encore. C'est chose faite depuis le vendredi 7 juillet. La 80e édition du championnat de France de football de 1ère division débutera le vendredi 4 août prochain à 20h45avec un Monaco-Toulouse au Stade Louis-II, a annoncé la LFP.



Dépossédé de son titre de champion par le club de la Principauté après quatre ans de règne, le PSG ouvrira le bal le lendemain, samedi 5 août à 17 heures, également à domicile. Premier adversaire sur la route de la reconquête : Amiens, promu dans l'élite pour la première fois de son histoire grâce à sa 2e place en Ligue 2 la saison passée. Le champion de L2 se frottera également à du lourd trois heures plus tard : Lyon, au Parc OL.

Les autres rencontres prévues lors du multiplex sont Saint-Étienne - Nice, Metz - Guingamp, Montpellier - Caen, et Troyes - Rennes. Marseille clotûrera cet épisode inaugural face à Dijon le dimanche 6 août à partir de 21h, après un Lille - Nantes (15h) et un Angers - Bordeaux (17h). Le programme de la 2e journée, le week-end suivant, n'a pas encore été dévoilé. Le Trophée des Champions entre Monaco et le PSG aura lieu le samedi 29 juillet à 20h45 à Tanger, au Maroc.

Ligue 1 2017-2018 : le programme de la 1re journée

Vendredi 4 août :

20h45 : Monaco - Toulouse



Samedi 5 août :

17h00 : PSG - Amiens

20h00 : Lyon - Strasbourg

Saint-Étienne - Nice

Metz - Guingamp

Montpellier - Caen

Troyes - Rennes



Dimanche 6 août :

15h00 : Lille - Nantes

17h00 : Angers - Bordeaux

21h00 : Marseille - Dijon

