publié le 04/12/2017 à 12:35

Pour la première fois, un Gallois portera-t-il le maillot de l'OM à partir du mois de janvier ? Confronté au manque d'efficacité de l'ancien attaquant du Benfica, Konstantinos Mitroglou (2 buts en 8 matches de Ligue 1), et à la panne de son autre recrue offensive du mercato estival, Valère Germain, Marseille suivrait de près le jeune Tyler Roberts, a rapporté le Dailymail, dimanche 3 décembre.



Âgé de 18 ans, celui qui est passé par toutes les sélections de jeunes du Pays de Galles (actuellement chez les moins de 21 ans) appartient à West Bromwich Albion. Cette saison, l'avant-centre d'1,80 m porte les couleurs, en prêt, d'un club de 3e division anglaise, Walsall. En 16 apparitions, il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Son contrat avec WBA arrive à échéance en juin prochain. L'OM peut donc soit racheter ses six derniers mois de contrat, soit le récupérer libre l'été prochain.

Njie a disparu

Derrière Mitroglou et Germain, titularisé dimanche 3 décembre à Montpellier (1-1) pour la première fois depuis début septembre, Clinton Njie fait office de troisième choix dans la hiérarchie de Rudi Garcia. Mais visiblement, l'homme en forme du début de saison olympien (5 buts dont 2 doublés jusqu'à la 6e journée) n'entre plus plus dans les plans de son entraîneur. Ses 27 minutes en fin de match à Metz (0-3) étaient les premières en championnat depuis son entrée en jeu face au PSG (2-2) plus d'un mois plus tôt.