publié le 25/07/2017 à 14:04

Un feuilleton s'essouffle, un autre reprend le flambeau. Pour ceux qui s'ennuyaient de ne plus voir de rebondissements dans le dossier Neymar, le cas Mbappé revient sur le devant de la scène. Et de manière fracassante. À en croire le quotidien sportif madrilène Marca, le Real Madrid aurait fait une offre de 180 millions d'euros pour la jeune star en devenir de l'AS Monaco et de l'équipe de France. Une somme dans laquelle sont compris 20 à 30 millions d'euros de bonus.



Outre cette somme astronomique, qui serait un record du monde en attendant une éventuelle activation de la clause de sortie de Neymar (220 millions d'euros), l'attaquant aux 15 buts en une demi-saison pourrait toucher 7 millions d'euros de salaire annuel net d'impôt. Un véritable blitz de la part du Real si jamais l'information se vérifiait. Car à ce tarif, on imagine mal l'AS Monaco refuser le départ de sa pépite.

Néanmoins, ayant encaissé environ 147 millions lors des transferts de Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, l'AS Monaco pourrait offrir un énorme salaire à son joueur pour le garder et faire l'impasse sur le magot. Le club a d'ailleurs démenti l’information de Marca auprès de Nice Matin. De son côté, le joueur n'a pas prolongé son contrat avec l'ASM et ne s'est pas prononcé sur son avenir. Côté Real, Zinedine Zidane, qui suit le Monégasque depuis plusieurs années, s'inquiéterait de cumuler Ronaldo, Benzema et Bale, en plus d'Asencio, le jeune qui monte du côté des champions d'Europe.



Un départ pourrait intervenir en attaque, et Gareth Bale pourrait être la star sur le départ. Le Gallois a la coté en Angleterre et les finances confortables de Manchester United pourraient venir garnir les poches du Real et donc alléger l'impact de la dépense pharaonique sur Kylian Mbappé. Le mystère plane toujours donc, et une nouvelle saga pourrait s'ouvrir.