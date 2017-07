publié le 09/07/2017 à 08:46

C'est un véritable plébiscite. À tout juste 18 ans et une saison seulement, où il n'a pas toujours été titulaire, les personnes interrogées dans notre Baromètre Odoxa pour RTL placent déjà Kylian Mbappé parmi les meilleurs attaquants de la planète. En effet, 76% des sondés jugent que le Monégasque a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde, et 11% d'entre eux en sont même certains.





Au-delà du joueur, les connaisseurs sont séduits par l'homme, qu'ils voient sympathique et humble. Le jeune attaquant des Bleus est perçu comme proche de son public à 81% et mature pour son âge à 78%. Les amateurs de foot, pour un éventuel transfert, lui conseillent plutôt le Real que le PSG mais l'invitent à 73% à rester une saison de plus à l'AS Monaco. Kylian Mbappé , avec ses dribbles tranchants, apparaît comme un joueur dont l'équilibre dépasse largement son habituel terrain d'expression.