publié le 23/06/2017 à 18:42

Le Paris Saint-Germain est le dernier club de Ligue 1 à reprendre le chemin de l'entraînement. Contrairement à Nice et Lille qui ont, par exemple, débuté leur préparation sept semaines avant la première journée de championnat, Unai Emery a rappelé ses troupes seulement quatre semaines et demi avant le début de l'exercice 2017-2018, soit le 3 juillet prochain.



Un luxe dont profitent tout naturellement les joueurs du club de la capitale. Parmi eux, un Italien concentre particulièrement l'attention : Marco Verratti. L'ancien joueur de Pescara s'est envolé vers Ibiza (en compagnie de Zoumana Camara, Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Maxwell et son agent, Donato Di Campli) et les rumeurs de transfert, vers Barcelone, qui l'entourent depuis maintenant plusieurs semaines chamboulent son temps de repos.

Selon le quotidien L'Équipe, plusieurs journalistes ont fait le voyage au large de l'Espagne pour tenter de traquer la moindre information. Il a même récemment fait un aller-retour express vers le continent pour s'entretenir avec ses dirigeants.



Non serve aggiungere altro ¿¿¿ #ibiza Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92) le 21 Juin 2017 à 10h05 PDT

Terminando el dia de mi cumpleaños ¿ muchas gracias a todas las personas que pasaron este dia con migo y a todos los que me saludaron !!! Los quiero a todos Une publication partagée par Javier (@flacojp27) le 20 Juin 2017 à 14h42 PDT

Draxler et Guedes toujours au boulot

Serge Aurier, lui aussi prêt à quitter le Paris Saint-Germain en cas de possibilités de départ alléchantes, a pris lui la décision de s'envoler vers les palmiers américains.



¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Serge Aurier (@thecrazychild93) le 21 Juin 2017 à 11h24 PDT

Tous les joueurs parisiens ne sont, en fait, pas en vacances. Julian Draxler, à la Coupe des Confédérations avec la sélection allemande, et Gonçalo Guedes, au championnat d'Europe des moins de 21 ans avec le Portugal, continuent eux de chausser les crampons en ce mois de juin 2017.



U21 ¿¿ Une publication partagée par Gonçalo Guedes (@goncaloguedes15) le 30 Mai 2017 à 14h56 PDT