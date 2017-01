Dimanche 22 janvier au soir, les joueurs de l'Olympique lyonnais ont dédié leur premier but à Gueïda Fofana, jeune joueur du club forcé de raccrocher les crampons pour raisons médicales.

Une victoire décisive, et une révérence. Dimanche soir, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, et alors que Lyon allait disposer largement de l'Olympique de Marseille au Parc OL (3-1), les joueurs rhodaniens ont rendu un vibrant hommage à leur coéquipier Gueïda Fofana, forcé de mettre un terme à sa carrière la semaine dernière à cause de problèmes physiques.



Mercredi 18 janvier, le joueur de seulement 25 ans prenait de court le monde du ballon rond, annonçant la fin prématurée de son aventure professionnelle. "L'état dans lequel est ma cheville ne me permet plus de jouer au football", expliquait l'ancien international espoir sur le site de l'Olympique Lyonnais. "C'est un terrible constat, mais j'ai été déclaré inapte à la pratique du football", ajoutait-il, précisant réfléchir à une possible reconversion chez les Gones, proposée par son président, Jean-Michel Aulas.

Ultime hommage à un talent abîmé

Alors dimanche soir, quand les coéquipiers du jeune retraité ont foulé la pelouse du Parc OL, ils avaient tout prévu. Le maillot de Gueïda Fofana était là, prêt à flotter fièrement dans l'antre lyonnaise à la première célébration. Et c'est à Mathieu Valbuena que revint finalement l'honneur, à la 43e minute de la rencontre, de faire trembler les filets. Ni une ni deux, Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons et autre Nabil Fékir se précipitaient vers le banc de touche pour porter haut le maillot floqué "Gueïda Fofana". Une sorte d'ultime hommage à un talent abîmé par la rudesse de son sport.



Au final, les hommes de Bruno Génésio ont achevé la soirée par une belle victoire sur le rival marseillais (3-1) grâce à deux autres réalisations d'Alexandre Lacazette (61e, 75e). L'OM, qui a cru pouvoir revenir au score après une réalisation de son défenseur Doria (2-1, 67e) retrouve la Cannebière sans prendre de points.