publié le 05/08/2017 à 16:45

Si le premier match du Paris Saint-Germain est toujours attendu et observé, celui de ce samedi 5 août le sera encore plus. En effet, le coup d'envoi de PSG-Amiens a été retardé de 15 minutes et pour cause, le Parc des Princes sera le théâtre de la présentation du joueur le plus cher de l'histoire : Neymar, qui ne jouera cependant pas. Dès 15h45, le Brésilien a été présenté devant des spectateurs extatiques et ravis devant la perspective d'un chapitre glorieux qui s'ouvre pour leur équipe.



Mais il y aura un match à jouer, sans Neymar, et face à Amiens qui se voit offrir un contexte, un théâtre et un adversaire prestigieux pour le premier match du club en première division professionnelle. Christophe Pelissier enverra sur le terrain une équipe qui n'aura rien à perdre. "On va essayer de tenir et de contrarier au mieux cette équipe de Paris, en se contentant de ce qu'on sait faire", explique l'entraîneur.

En face, l'équipe d'Unai Emery aborde la saison de la reconquête avec Dani Alves comme seule recrue estivale alignée d'entrée. Avant que Neymar ne vienne mettre un joueur sur le banc, sans doute les titulaires de ce samedi voudront-ils montrer qu'ils peuvent monter le niveau de concurrence en interne et assumer les objectifs du PSG. À Neymar ensuite de se montrer à la hauteur du statut d'intouchable qu'il a de facto.