publié le 06/06/2018 à 11:45

Chelsea n'a pas encore officiellement choisit son nouvel entraîneur mais son président a visiblement une idée précise du joueur qu'il souhaite attirer en priorité lors du mercato estival 2018. Selon nos informations, Jean Michaël Seri est un choix personnel de Roman Abramovitch.



Longtemps annoncé proche du PSG puis du FC Barcelone l'été dernier, le petit (1,68 m) milieu de terrain défensif ivoirien était finalement resté à Nice, où il évolue depuis juin 2015 après deux saisons au Portugal, à Paços Ferreira. La saison dernière, le joueur de 26 ans a encore disputé 47 matches avec les Aiglons, marquant deux buts et délivrant 13 passes décisives.

Joli total pour une sentinelle, qui lui vaut les compliments les plus flatteurs et l'intérêt des plus grands clubs européens. Chelsea ne jouera pas la Ligue des champions l'an prochain mais entend tout de même rester l'un d'entre eux et de la retrouver au plus vite. Les Blues vont se séparer de l'Italien Antonio Conte pour se relancer. Le Français Laurent Blanc fait figure de favori pour lui succéder.

Une arrivée de Seri dans l'ouest de Londres pourrait ouvrir la voie d'un départ du Français N'Golo Kanté. Le PSG fait partie des candidats, si le fair-play financier le lui permet. L'international de 27 ans vient d'achever sa deuxième saison à Chelsea et souhaite forcément regoûter à la Ligue des champions.