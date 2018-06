publié le 05/06/2018 à 12:59

Interdiction pure et simple de recrutement ? Encadrement des achats ou de la masse salariale ? Le PSG devrait être fixé vendredi sur la sanction qui va probablement lui être infligée par l'UEFA, près d'un an après les achats de Neymar et Kylian Mbappé, qui ont poussé l'instance européenne à ouvrir une enquête dans le cadre du fair-play financier.



A priori, le club de la capitale ne sera pas exclu de la Ligue des champions. Les ventes de Lucas, Jean-Kevin Augustin, Serge Aurier et Blaise Matuidi la saison dernière lui ont permis d'envoyer un signal positif de coopération à l'UEFA en rapportant près de 75 millions d'euros. Il en manquerait encore au moins autant pour respecter les règles.

Avant de penser à se renforcer, Paris a donc l'intention de vendre. Il aurait aimé trouver un accord avec Valence pour Gonçalo Guedes avant le verdict de l'UEFA, mais le club espagnol n'a toujours pas levé l'option d'achat pour le Portugais de 21 ans. Au moins 45 millions d'euros sont attendus.

60 à 70 millions d'euros de gains pour le seul Di Maria ?

Autre joueur à fort potentiel théorique sur le marché des transferts, l'Argentin Angel Di Maria (30 ans), qui a obtenu plus de temps de jeu quand Neymar s'est blessé mais ne masquait pas sa tristesse avant. Son compatriote Javier Pastore (28 ans), lui, est clairement poussé dehors. Comme le gardien allemand Kevin Trapp (27 ans), il pourrait rapporter 15 à 20 millions d'euros.



Le départ de Trapp ouvrirait en grand la porte à l'Italien Gianluigi Buffon (40 ans), libre de tout contrat mais au salaire conséquent. Officiellement, les discussions sont au point mort entre les deux parties. Elles reprendront dès vendredi. En fonction de leur marge de manœuvre, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants accéléreront peut-être alors aussi sur la venue d'un milieu défensif.

La sentinelle reste une priorité

L'Italien Thiago Motta parti à la retraite, ce poste de sentinelle reste LA priorité de ce mercato, Lassana Diarra n'ayant pas donné satisfaction depuis le dernier mercato hivernal. Deux noms reviennent avec insistance : N'Golo Kanté, le Bleu de Chelsea (27 ans) et l'Allemand Julian Weigl (22 ans), que le nouvel entraîneur Thomas Tuchel a connu au Borussia Dortmund.



Au poste de latéral gauche, les Brésiliens Alex Sandro (27 ans, Juvenbtus Turin) et Wendell (24 ans, Bayer Leverkusen) seront courtisés si Layvin Kurzawa s'en va. Partir, Ben Arfa, lui, n'en a plus le choix. Banni depuis avril 2017, l'attaquant français de 31 ans ne sera plus un joueur du PSG fin juin. Il souhaite visiblement prendre son temps avant de choisir sa nouvelle destination, en France (Lyon ? Rennes ?), en Espagne (Séville ? Valence ?) ou en Turquie (Fenerbahçe ? Besiktas ?).