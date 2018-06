Pochettino, Wenger, Guti... Qui pour remplacer Zidane au Real Madrid ?

publié le 03/06/2018 à 10:30

"État de choc", "commotion", "dérobade surprise"... Les titres de la presse espagnole prouvaient bien l'état de sidération au lendemain de l'annonce de Zinédine Zidane. À la surprise générale, l'entraîneur français a décidé de quitter le Real Madrid quelques jours après avoir remporté une troisième Ligue des champions consécutives. "Cette équipe doit continuer à gagner. Elle a besoin d'un changement. Après trois ans, il y a besoin d'un autre discours, d'une autre méthode de travail. C'est pour ça que j'ai pris cette décision", a-t-il déclaré devant la presse.



Alors que les supporters madrilènes peinent toujours à réaliser, les dirigeants de la Casa Blanca se tournent, eux, déjà vers l'avenir. Qui sera le successeur de Zinédine Zidane ? Logiquement, après le coup de tonnerre, une pluie de noms vient alimenter les rumeurs. Entraîneur espagnol, étranger, libre, sous contrat... Les prochaines semaines de Florentino Perez, le président du Real Madrid, s'annoncent d'ores et déjà mouvementées.

Pochettino, en première ligne

C'est le nom qui revient avec le plus d'insistance. Mauricio Pochettino, qui connaît parfaitement la Liga pour avoir évolué neuf ans sous les couleurs de l'Espanyol Barcelone comme joueur et entraîneur, est actuellement en première ligne pour succéder à "Zizou". Si son palmarès demeure toujours vierge à l'heure actuelle, son charisme et ses résultats en Angleterre séduisent malgré tout. De quoi faire de l'entraîneur argentin, âgé de 46 ans, une piste crédible.



Mais la route jusqu'à un possible accord devrait être sinueuse alors que Mauricio Pochettino, à la tête de Tottenham depuis 2014, vient récemment de prolonger son contrat jusqu'en 2023. S'il s'est dit "très heureux" à Londres, il n'a cependant pas fermé complètement la porte au Real Madrid : "Ce qui doit arriver arrivera".

Guti, l'enfant du club

Mais le club pourrait une nouvelle fois privilégiée une piste interne comme c'était le cas avec Zinédine Zidane le 4 janvier 2016. Florentino Perez pourrait en effet faire confiance à Guti, figure du club qui a disputé plus de 500 matches entre 1996 et 2010. S'il n'a jamais entraîné au plus haut niveau, sa connaissance du jeu, son amour du maillot et son attachement au Real Madrid pourraient être privilégiés par les dirigeants.



Alors qu'il entraîne avec succès les équipes jeunes de la Casa Blanca, l'ancien milieu de terrain, qui a ravi à les supporters avec sa soyeuse patte gauche, pourrait faire le grand saut chez les professionnels. Avec le même succès que son ancien coéquipier ?

Wenger, libre comme l'air

Et si Zinédine Zidane était remplacé par un autre Français ? La seule piste tricolore plausible se nomme Arsène Wenger. À l'opposé de Guti, l'expérience du technicien alsacien, qui vient de quitter Arsenal après 22 ans passés à Londres, pourrait séduire le Real Madrid.



Si la légitimité de l'entraîneur de 68 ans a parfois été remise en cause ces dernières années sur le bord de la Tamise, faute de résultats probants, Arsène Wenger a malgré tout pleinement écrit l'histoire du club avec un palmarès conséquent. Sans club actuellement, il est libre comme l'air.

Conte, l'expérimenté Italien

Autre entraîneur très expérimenté qui pourrait rejoindre Madrid : Antonio Conte. L'Italien, qui n'est pas en odeur de sainteté à Chelsea, pourrait donc quitter les Blues après deux années pourtant conclues par un titre de champion d'Angleterre cette saison. Le caractère explosif d'Antonio Conte va-t-il suppléer le calme de Zinédine Zidane ? Son CV et son palmarès parlent dans tous les cas pour lui.



Allegri, la tactique italienne

Le nom de Massimiliano Allegri, l'actuel entraîneur de la Juventus Turin, est également évoqué. L'Italien, qui reste sur deux finales de la Ligue des champions avec la Vieille Dame (2015, 2017), voudra-t-il relever un nouveau challenge loin de ses terres ? Là encore, son expérience est un énorme atout.





Cependant, la piste semble délicate alors que l'entraîneur est lié à la Juve jusqu'en 2020. Il avait lui-même évoqué son avenir il y a quelques jours assurant qu'il y avait de fortes chances qu'il soit encore sur le banc turinois la saison prochaine : "Le pourcentage est très élevé. On va s'asseoir avec les dirigeants et on va planifier la prochaine saison avec l'objectif de continuer à gagner. Mon intention est de rester ici et pour le moment, je ne vois pas de raisons de m'imaginer ailleurs".

Löw, une piste moins probable

Après la piste argentine, française et italienne, un célèbre entraîneur allemand revient dans la presse espagnole : Joachim Löw, le sélectionneur de la Mannschaft qui reste sur un succès lors du Mondial en 2014 et de la Coupe des Confédérations en 2017.



Problème, le tacticien de 58 ans, qui va tenter de réaliser un historique doublé lors de la Coupe du Monde en Russie, a semble-t-il tourné le dos à Florentino Perez. "Évidemment, c'est tout à fait exclu (...) Le Real Madrid va certainement trouver un très très bon remplaçant à Zinédine Zidane", a-t-il déclaré en conférence de presse. Simple coup de bluff ou vrai refus ?