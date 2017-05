avec Sylvain Charley et Bertrand Latour

publié le 21/05/2017 à 21:47

Avec quel maillot jouera Bafétimbi Gomis la saison prochaine ? Le Français de 31 ans sort de dix mois aboutis (20 buts) à l'Olympique de Marseille (OM) mais appartient au club de Swansea. Cette saison, il a été prêté un an sans option d'achat. Les dirigeants britanniques attendent quatre millions d'euros de la vente du joueur et peu de chances que ce dernier s'éternise au Pays de Galles une saison supplémentaire.



"Je vais prendre un peu de vacances et y retourner en début de saison prochaine. Que ce soit pour revenir à Marseille ou autre, il y a trois partie à mettre d'accord", admet d'emblée le joueur. Revenir en Provence semble donc être une hypothèse séduisante pour l'attaquant : "Il y a tout pour être heureux ici. Sans langue de bois j'ai réussi à réaliser ce pourquoi j'étais venu."

À savoir, enchaîner les titularisations, retrouver confiance et redevenir décisif. Puis "Bafé" a affirmé ses ambitions : "Je ne suis pas et je ne serais jamais une doublure." Les dirigeants marseillais sont prévenus.