Arsène Wenger, manager français d'Arsenal, aime attirer ses compatriotes dans la capitale anglaise. On se souvient de Thierry Henry (1999-2007), Emmanuel Petit (1997-2000) ou Patrick Vieira (1996-2005). Y joue actuellement Laurent Koscielny, Francis Coquelin et Olivier Giroud. Avant d'y voire débarquer Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette ?



L'Alsacien semble particulièrement déterminer à recruter ces deux attaquants. Où en tout cas l'un des deux. Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, les Gunners auraient proposé 150 millions d'euros à Monaco pour le natif de Bondy (18 ans). Véritable attraction de ce mercato estival 2017, le Monégasque est courtisé par les plus grands clubs européens (Real Madrid, Manchester City, Arsenal). Une concurrence qui gonfle le prix de vente du joueur.

Kylian Mbappé sort d'une demi-saison magnifique. Lui qui découvre le football professionnel a bluffé les observateurs par son réalisme devant le but. Il est un joueur décisif, intelligent dans son football et bien entouré. Depuis plusieurs semaines le Real Madrid a pris de l'avance dans la démarche de séduction auprès du joueur. Une saison de plus, en Principauté, n'est cependant pas à exclure, selon Le Parisien.

Un accord serait proche entre le club et le Lyonnais

Résigné à rejoindre l'Atlético de Madrid cet été (les Espagnols sont interdits de recrutement jusqu'en 2018), Alexandre Lacazette pourrait rebondir à Arsenal. L'idée est de plus en plus d'actualité et selon Téléfoot, un accord serait même proche entre les deux clubs et l'entourage du joueur. Les Londoniens auraient proposé 53 millions d'euros à Jean-Michel Aulas, soit la somme réclamée par le président de l'Olympique Lyonnais pour céder son numéro 10.



Lacazette devrait traverser la Manche ce lundi 3 juillet pour signer son contrat. Un contrat de cinq attendrait le joueur à Arsenal. Cette saison, il a joué 45 matches et a inscrit 37 buts, toutes compétitions confondues.