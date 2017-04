publié le 11/04/2017 à 15:51

"L'OM est mon club de cœur, j'aimerai par-dessus tout faire partie du nouveau projet. Le président (Jacques-Henry Eyraud, ndlr) sait ce qu'il fait. Si j'ai l'opportunité de réintégrer l'OM un jour, je le ferai avec plaisir". La déclaration d'amour, et l'offre de services qui l'accompagne, est signée Mamadou Niang dans les colonnes de La Provence, mardi 11 avril. S'il ne le dit pas clairement, l'ancien attaquant ciel et blanc se voit bien sûr dans l'équipe dirigeante et non pas sur le terrain.



Désormais âgé de 37 ans, "Mamad", Olympien de 2005 à 2010 (227 matches, 100 buts) avec un titre de champion à la clé, est sans club depuis la fin de contrat avec Arles-Avignon (alors en Ligue 2), en juin 2015. Au cours d'une carrière professionnelle débutée en 1999 avec Troyes, il a aussi porté les couleurs de Metz, Strasbourg, Fenerbahçe, Al-Sadd et Besiktas. Avec le Sénégal, il compte 20 buts en 56 sélections.

Par ailleurs, le deuxième latéral gauche de l'effectif marseillais version 2017-2018 avec Patrice Évra ne devrait pas être Theo Hernandez, natif de la cité phocéenne en octobre 1997. "Marseille ? Non, il veut rester en Espagne", a déclaré l'agent du joueur de 19 ans à Foot Mercato. L'international français des moins de 20 ans est actuellement prêté par l'Atlético de Madrid au Deportivo Alavés. Le Real Madrid aurait sa préférence.