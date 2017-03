Clément Lenglet : "Séville me suivait depuis quatre ans"

publié le 05/03/2017 à 21:56

Arrivé dans le sud de l'Espagne lors du dernier mercato hivernal, Clément Lenglet est venu épaissir le contingent français du club de Jorge Sampaoli. Il confirme surtout que ce club Andalou est propice à l’épanouissement des footballeurs français. Avec notamment Adil Rami, Steven Nzonzi ou Samir Nasri, il fait partie des joueurs qui comptent dans la saison 2016-2017 de Séville.



Une saison qui, pour l'instant, dépasse toutes leurs espérances. Troisièmes de Liga à seulement cinq points du FC Barcelone (1er) et neuf longueurs devant l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, en position de force avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Leicester (victoire 2-1 au match aller), ils pourraient conclure une année folle.

Clément Lenglet, international espoir, n'est donc pas étranger à cela (6 matches joués sur 11) : "J'ai été très bien accueilli et j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai aussi découvert la Ligue des champions avec réussite (...). Le fait qu'il y ait beaucoup de Français ici était un plus sans être décisif".

Persuadé par Monchi

Formé notamment à l'AS Nancy Lorraine où il était capitaine et pilier de la défense, il est passé d'un "petit" club de Ligue 1 à un grand club espagnol. Un saut qu'il doit à Monchi, recruteur averti de Séville : "Depuis que je joue avec les sélections internationales juniors il me contacte et me suit, soit depuis quatre ans. Au début je n'acceptais pas ses propositions car il me fallait du temps de jeu rapidement. Cet hiver je pense que c'était le bon moment et Monchi a été très persuasif auprès de mon père."