publié le 11/04/2017 à 17:28

Sans la présence du Brésilien dans les rangs du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain serait peut-être en lice cette semaine en quart de finale aller de la Ligue des champions, son rêve absolu. C'est sans doute pour cela que Neymar est LE joueur que Marco Verratti recruterait s'il en avait la possibilité. C'est ce que le milieu italien a déclaré, sans hésitation, au micro de beIN Sports en marge de la réception du trophée de meilleur joueur de Ligue 1 en février.



Lors de ce 8e de finale entre le club catalan et celui de la capitale, Verratti a trouvé Neymar da Silva Santos Junior, de son nom complet, "impressionnant", bien plus que lors des dernières confrontations entre le club catalan et celui de la capitale. "Cette année, il a pris une dimension formidable. Je pense qu'il est maintenant au niveau de Messi". L'extrait se situe à 4 minutes 30 sur les 6 que dure l'entretien.

Par ailleurs, le natif de Pescara reconnaît que le fiasco du match retour à Barcelone est la plus grande déception de sa jeune carrière (il a 24 ans). "La chose qui m'a énervé c'est qu'on est sortis sans jouer notre jeu. On a cherché seulement à défendre, à passer les 90 minutes". Désormais, il espère que la victoire finale reviendra à Monaco, "parce qu'il est Français".





Autre confidence : le joueur du PSG qui l'a le plus impressionné n'est ni Zlatan Ibrahimovic, ni Edinson Cavani, ni Angel Di Maria ou Javier Pastore. Il s'agit du défenseur latéral gauche brésilien Maxwell, "un joueur magnifique", sur comme en dehors du terrain.