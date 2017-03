Luxembourg-France : le 11 que devrait aligner Deschamps

publié le 24/03/2017 à 13:06

Pour son premier rassemblement de l'année 2017, l'équipe de France de Didier Deschamps s'avance vers deux matches dissemblables. Avant d'affronter l'Espagne (10e au classement FIFA, champion du monde en 20010 et champion d'Europe en 2008 et 2012), elle se déplace sur la pelouse du stade Josy-Barthel, au Luxembourg.



Cette rencontre, face aux 135e mondial, peut être considérée comme la "petite" affiche. Les Bleus partent largement favoris de ce 5e match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (Russie). L'occasion pour le sélectionneur de tester les novices ? Apparemment non. Alors qu'Adrien Rabiot et Kylian Mbappé étaient un temps pressenti pour démarrer, Blaise Matuidi et Olivier Giroud sont désormais en pole position.

Avec Dimitri Payet et Antoine Griezmann, quatre des six joueurs offensifs qui devraient débuter ce samedi 25 mars (20h45) étaient titulaires lors de la finale de l'Euro-2016, perdue (0-1) face au Portugal. Sur le côté droit de l'attaque, Ousmane Dembélé semble être préféré à Florian Thauvin.

Umtiti profite de la blessure de Varane

Le secteur défensif des Bleus devrait suivre la logique. Djibril Sidibé, titulaire depuis l'après-Euro ne devrait pas sortir de l’équipe. Bacary Sagna, son principal concurrent, est blessé et remplacé par Christophe Jallet. À gauche Layvin Kurzawa résisterait à l'arrivée du Monégasque Benjamin Mendy. Dans l'axe Laurent Koscielny serait associé à Samuel Umtiti.



Le Barcelonais devrait profiter de la blessure de son rival madrilène Raphaël Varane pour connaitre sa cinquième cape en tant que titulaire. Dans les buts Hugo Lloris, le capitaine de Deschamps, apparaît indétrônable.