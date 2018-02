publié le 13/02/2018 à 06:20

Place au jeu. Un peu plus de deux mois après le tirage au sort, les 8es de finale de la Ligue des champions débutent mardi 13 février (20h45) avec deux affiches, Juventus Turin-Tottenham et FC Bâle-Manchester City. La première manche de la rencontre la plus attendue, pas seulement en France et en Espagne, est prévue le lendemain, mercredi 14 février : Real Madrid-PSG.



Le choc entre Cristiano Ronaldo et Neymar, Kariml Benzema et Edinson Cavani, Raphaël Varane et Thiago Silva, Zinédine Zidane et Unai Emery... se déroulera en même temps que FC Porto-Liverpool. Une semaine plus tard, les deux soirées proposeront Chelsea-FC Barcelone, Bayern Munich-Besiktas, Séville FC-Manchester United et Shakhtar Donetsk-AS Rome.

Les matches retour sont prévus trois semaines plus tard. Paris recevra le Real, double tenant du titre, le mardi 6 mars. Le tirage au sort des quarts de finale se fera le vendredi 16 mars pour des matches aller les mardi 3 et mercredi 4 avril, retour les mardi 10 et mercredi 11 avril. Kiev accueillera la finale le samedi 28 mai.

Quart-de-finalise durant quatre années de suite de 2013 à 2016, le PSG reste sur un traumatisme en 8e face au FC Barcelone : une défaite 6-1 au retour en Espagne après une démonstration (4-0) à l'aller au Parc des Princes.

Le programme

Tous les matches à 20h45, sauf Besiktas-Bayern Munich à 18h.



Matches aller :



Mardi 13 février 2018 :

Juventus (ITA) - Tottenham (ENG)

FC Bâle (SUI) - Manchester City (ENG)



Mercredi 14 février :

FC Porto (POR) - Liverpool (ENG)

Real Madrid (ESP) - PSG (FRA)



Mardi 20 février :

Chelsea (ENG) - Barcelone (ESP)

Bayern Munich (ALL) - Besiktas (TUR)



Mercredi 21 février :

Séville FC (ESP) - Manchester United (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR) - AS Rome (ITA)



Matches retour :



Mardi 6 mars 2018 :

Liverpool (ENG) - FC Porto (POR)

PSG (FRA) - Real Madrid (ESP)



Mercredi 7 mars :

Tottenham (ENG) - Juventus FC (ITA)

Manchester City (ENG) - FC Bâle (SUI)



Mardi 13 mars :

Manchester United (ENG) - Séville FC (ESP)

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)



Mercredi 14 mars :

FC Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG)

Besiktas (TUR) - FC Bayern Munich (ALL)