et Nicolas Skopinski

publié le 12/02/2018 à 08:20

Le calme plat. C'est ce qu'avait connu Zinédine Zidane pour les débuts de sa carrière d'entraîneur. Le calme serein de la victoire, lui qui a glané les deux dernières Ligues des champions et une Liga. Mais lâché en championnat par l'éternel rival barcelonais cette saison, éliminé piteusement en Coupe d'Espagne, les vents contraires font tanguer le navire blanc. Mais, à la barre, Zinédine Zidane reste serein. " La situation est inédite, mais il faut la vivre aussi, ça fait partie du métier."



Même les critiques n'arrivent pas à perturber le flegme de celui qui rayonne depuis qu'il a épousé ce qu'il appelle "une deuxième vie". "Qu'est-ce qui va faire taire ces critiques ? Gagner des matches on est bien d'accord, il n'y a rien d'autre. On a beau faire des choses magnifiques, à la fin c'est le résultat. Soit tu gagnes soit tu es critiqué. Surtout dans ces clubs-là".

La Ligue des champions est le dernier gros objectif du Real Madrid cette saison. Et sur son chemin, Zizou va trouver le Paris Saint-Germain. Loin d'être simple. "C'est une équipe, un club qui est en train de changer. Chaque année ils s'améliorent. Ils font une saison incroyable, ça ne m'étonne pas. La gestion d'Unai Emery ? Je n'en pense rien, c'est toujours difficile de gérer plein de choses, je pense qu'il le fait bien puisque les résultats parlent pour lui."

Pour écarter le club de la capitale, le coach madrilène aura besoin de tout son groupe. Un groupe qu'on lui reproche souvent de surprotéger. Une posture qu'assume l'ancien n°10 des Bleus. " J'ai pris la décision de prendre cette équipe, quand ça va moins bien je vais faire quoi ? Dire que c'est leur faute ? Non, c'est moi le responsable de tout ça."



Responsable, mais pas coupable de la saison médiocre de Karim Benzema. Mais, là encore, il se refuse à enfoncer son attaquant. "Chacun doit donner un peu plus. Karim comme les autres, tout le monde", balaie-t-il.

"Je sais que ça ne va pas durer"

S'il refuse de croire que cette double confrontation va conditionner son avenir à Madrid, Zizou a bien conscience qu'il lui faut profiter de l'instant. "Je profite à fond, je sais que ça va pas durer toute ma vie. L'exigence fait qu'à un moment donné, quand il n'y a pas ce qu'il faut, on passe à autre chose. Mais je suis là, et bien là."



Pour l'après, il a une petite idée. Si la sélection trotte dans un coin de sa tête, il aimerait, un jour, se lancer dans "une troisième vie, pour m'occuper réellement des autres".