Real Madrid-PSG : seulement 36% des Français voient Paris se qualifier

publié le 11/02/2018 à 08:30

Si 60% des Français estiment que le PSG parvient à remporter la Ligue des champions dans les trois ans à venir, un tiers seulement pense que le club de la capitale sortira vainqueur de sa double confrontation avec le Real Madrid en 8es de finale, les mercredi 14 février (à Santigao Bernabeu) et mardi 8 mars (au Parc des princes).



Voici le principal enseignement du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 7 et jeudi 8 février auprès d'un échantillon de 982 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 371 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Un Français sur cinq voit le PSG remporter la Ligue des Champions cette année

Depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club, le Paris-Saint-Germain a l’ambition de remporter la Ligue des champions pour enfin briller au-delà de l’hexagone. Après de nombreux échecs en quarts de finale et l’incroyable remontada du Barça l’an passé, le club a renforcé son effectif avec l’arrivée de la superstar Neymar et de la pépite Kylian Mbappé pour former le trio le plus prolifique d’Europe en compagnie de Cavani.



Leaders incontestables en Ligue 1 et auteurs de prestations prometteuses en poule, notamment, à l’aller face au Bayern Munich, les Parisiens semblent faire partie des favoris pour la victoire finale. Qu’en pensent les Français ? Ils ne sont pas très optimistes pour les joueurs d’Unaï Emery. Seuls 22% d’entre eux pronostiquent la victoire parisienne cette saison en Ligue des Champions. Les amateurs de football sont un peu plus optimistes : 31% voient Paris vainqueur.



Cela ne remet pas en cause le projet parisien pour autant. La majorité des Français (62%) et des amateurs de football (76%) pronostiquent une victoire dans les trois ans à venir. C’est deux et six points de mieux que l’an passé avant la double-confrontation face au Barça.

Un Français sur cinq voit le PSG remporter la Ligue des Champions cette année Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Real-PSG : la balance penche en faveur des joueurs de Zidane

Si les Français sont pessimistes quant aux chances parisiennes cette saison en Ligue des champions, c’est aussi en raison d’un tirage peu clément. Le PSG devra éliminer le vainqueur des deux dernières éditions : le Real du Ballon d’Or Ronaldo. Et si les Merengues ne réalisent pas la meilleure des saisons, ils restent le poids lourd de cette double confrontation selon les Français.





Premier rendez-vous : mercredi 14 février à Santiago Bernadeu pour le match aller des 8èmes de finale. 41% des Français voient le Real vainqueur, 19% le PSG et 36% pronostiquent un match nul. Chez les amateurs de football, le constat est sensiblement le même : 43% Real, 26% PSG et 31% match nul.

Real-PSG : la balance penche en faveur des joueurs de Zidane Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

C’est assez logique, le PSG évoluera à l’extérieur et un match nul à Madrid serait déjà un très bon résultat. Mais les Français pronostiquent aussi majoritairement une qualification du Real (60%) plutôt que celle du PSG sur l’ensemble des deux matchs. Une lueur d’espoir vient des amateurs de football. Selon une très courte majorité d’entre eux (51%), c’est bien les coéquipiers d'Edinson Cavani qui se qualifieront.

Real-PSG : la balance penche en faveur des joueurs de Zidane Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Neymar joueur du PSG préféré des Français, MBappé en tête chez les amateurs de football

Neymar a quitté Barcelone pour devenir la star et le centre de toutes les attentions dans un club prétendant à la Ligue des champions pour enfin espérer remporter le Ballon d’Or. Très rapidement intégré par les Brésiliens, le n°10 parisien a aussi créé quelques remous

notamment dans son duel avec Cavani pour tirer les penaltys ou encore lors de sa fête d’anniversaire géante à deux jours du match face à Sochaux.



Les Français, souvent intransigeants avec les guerres d’ego dans le football, ne lui en tiennent pas rigueur et gardent surtout en tête ses dribbles et ses statistiques impressionnantes : il est leur joueur préféré du PSG (28%) devant Mbappé (23%) et Cavani (11%).



Mais chez les amateurs de football, l’élève a déjà dépassé le maître. Kylian Mbappé, plus modeste et à la communication irréprochable, arrive en tête (30%) devant le Brésilien (22%) et l’Uruguayen (17%).

Neymar joueur du PSG préféré des Français, MBappé en tête chez les amateurs de football Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama