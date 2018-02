publié le 07/02/2018 à 14:48

Sa mine boudeuse est oubliée. Angel Di Maria affiche de nouveau un grand sourire dans les rangs du Paris Saint-Germain. Condamné au banc de touche ces dernier mois et annoncé sur le départ au mercato hivernal pour rentrer dans les clous du fairplay financier, l'Argentin porte toujours les couleurs rouge et bleu.



Et le PSG peut s'en féliciter. Avec sa soyeuse patte gauche, l'ancien joueur de Manchester United ne cesse de faire parler de lui. Très en forme physiquement, il enchaîne les prestations remarquées depuis le début de l'année 2018 et retrouve peu à peu son meilleur niveau. "La trêve m'a redonné beaucoup d'énergie, cela m'a permis de me ressourcer, de retrouver de bonnes sensations et de revenir avec une nouvelle envie pour relever tous les défis", a-t-il déclaré au micro de Téléfoot.

Un retour au premier plan après de longs mois où le milieu offensif a été contraint de ronger son frein. Au point de bouleverser la hiérarchie avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions ? Barré par le trio offensif Neymar-Cavani-Mbappé, Angel Di Maria prétend logiquement à davantage de temps de jeu.

Un retour au premier plan

Il faut dire que les statistiques parlent en sa faveur. Titularisé sur les dix dernières rencontres du Paris saint-Germain, le milieu offensif a parfaitement saisi sa chance sur ce début de nouvelle année, profitant tour à tour des rotations mais aussi des blessures de Kylian Mbappé ou Neymar.



La réussite retrouvée balle au pied, la confiance n'a pas tardé à refaire surface. Deux buts face à Rennes, un but face à Nantes, deux buts face à Dijon, un but face à Montpellier et enfin un triplé face à Sochaux mercredi 6 février en Coupe de France. Une performance qu'il n'avait pas réalisé depuis 2010. Une période où le gaucher argentin faisait alors le bonheur du Benfica Lisbonne, dans le championnat portugais.

2010 - Angel Di Maria a inscrit son 1er triplé tcc avec @PSG_inside / le 1er depuis le 27 février 2010 avec Benfica face à Leixoes en championnat du Portugal. Coeur. pic.twitter.com/jdoNvpPnlZ — OptaJean (@OptaJean) 6 février 2018

Impliqué sur 15 buts sur les dix derniers matches (9 buts et 6 passes décisives), il est plus performant que sur l'ensemble de la première partie de saison où il avait signé quatre buts et délivré cinq passes décisives.



Mais son implication dépasse largement ces seules statistiques. Au-delà de son efficacité offensive, El Fideo (le spaghetti), comme il est surnommé en raison de ses jambes longues et fines, a retrouvé le coup de rein de ses plus belles années grâce notamment à une condition physique remarquable. Infatigable, il défend, distribue le jeu et attaque dans le couloir droit ou gauche.

15 - Angel Di Maria est le joueur du @PSG_inside le plus décisif tcc en 2018 (15 - 9 buts, 6 assists) devant Neymar (12) & Mbappé (6). Béni. pic.twitter.com/f9pSTdJSmG — OptaJean (@OptaJean) 6 février 2018

Un trio intouchable

Des prestations logiquement saluées par Unai Emery. "Nous sommes très contents d'Angel Di Maria. Il mérite d'être dans le groupe, dans le 11, comme tous les autres joueurs. Aujourd'hui, mon opinion de lui n'a pas changé, c'est un joueur important pour nous", a déclaré le coach parisien à l'issue du match face à Sochaux.



Suffisant pour débuter la rencontre face au Real Madrid à Santiago Bernabeu ? Rien n'est moins sûr tant le trio offensif Neymar-Cavani-Mbappé s'est imposé comme une évidence au sein de l'effectif parisien. Difficile dès lors d'imaginer le coach basque changer ses plans et mélanger les cartes à quelques jours de ce rendez-vous tant attendu.



Sauf blessure, l'Argentin devrait prendre place sur le banc et regarder le début du duel sur le bord du terrain. À lui dorénavant d'endosser de la meilleure des manières son costume de "supersub", le remplaçant de luxe. Un rôle qui ne le séduit guère depuis son arrivée dans la capitale mais qui pourrait pourtant s'avérer décisif...

PSG : Angel Di Maria doit-il être titularisé face au Real Madrid ? Oui

Non

Ne se prononce pas