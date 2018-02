PSG – Real : "Madrid va se qualifier" estime l'entraîneur du Bayern Munich

Luka Modric, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en avril 2017

publié le 12/02/2018 à 03:04

À quelques jours de l'un des matches les plus importants de la saison pour le Paris Saint-Germain, qui va défier le Real Madrid double tenant du titre en Ligue des champions, difficile de faire des pronostics.



Pourtant l'entraîneur du Bayern Munich, Jupp Heynckes, qui a battu les Parisiens en décembre (3-1), voit le Real Madrid passer. Ancien entraîneur du club merengue en 1998, il avait d'ailleurs accroché une coupe aux grandes oreilles. " Vous ne devez pas faire une croix sur le Real en C1, quoi qu'il arrive. Ils ont beaucoup plus d'expérience que le Paris Saint-Germain. Beaucoup plus ! Je pense qu'ils se qualifieront", a-t-il expliqué dans une interview donnée à Goal.com.

Les difficultés rencontrés en Liga ne sont qu'un leurre pour l'entraîneur bavarois. "Je pense que le Real Madrid traverse une période difficile en Liga. C'est quelque chose de normal quand vous gagnez la Ligue des champions deux fois de suite. "

Premier élément de réponse mercredi à 20h45 sur la pelouse de Santiago Bernabeu.