publié le 14/02/2018 à 11:07

Est-ce que Paris peut gagner ? Real Madrid-PSG, c'est l'affiche attendue de tous les supporters en France et en Espagne ce mardi 14 février. Le coup d'envoi de ce 8e de finale de la Ligue des champions sera donné à 20h45.



Le choc entre Cristiano Ronaldo et Neymar, Kariml Benzema et Edinson Cavani, Raphaël Varane et Thiago Silva, Zinédine Zidane et Unai Emery... se déroulera en même temps que FC Porto-Liverpool. Sur le terrain, il y aura deux titans : Ronaldo et Neymar. Le prodige parisien a moins de titres mais bénéficie de meilleures statistiques : 28 buts cette saison contre 23 pour Ronaldo.

L’avenir de l’entraîneur madrilène, double tenant du titre, pourrait dépendre de ce match majeur. Au micro de RTL, Zidane a tout de même tenté de minimiser l'enjeu du dénouement de cette double confrontation face au PSG. "Ce qui m’intéresse, c’est ce que je suis en train de vivre, c’est le jour après jour, notre quotidien, préparer les matchs. L’avenir, personne ne le connaît, moi, je ne regarde pas l’avenir, je regarde le présent", a assuré le coach madrilène.Les matchs retour sont prévus trois semaines plus tard. Paris recevra le Real, double tenant du titre, le mardi 6 mars.

Suivez minute par minute ces 8e de finale :

11h00 - C'est le choc qu'attend toute l'Europe. Ce soir, celles et ceux qui ne fêteront pas la Saint-Valentin auront rendez-vous sur BeIn Sport (et non sur Canal +).