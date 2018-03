Ligue des Champions : l'Atlético Madrid s'impose face au Bayern Munich

publié le 28/04/2016 à 07:47

Les joueurs de l'Atlético Madrid se sont imposés face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Une victoire 1-0 que les hommes de Diego Simeone ont arrachée grâce à leur formidable détermination. Mais tout n'est pas perdu pour les Munichois qui recevront les Madrilènes à domicile mardi 3 mai.



Pour l'attaquant du club allemand, Kingsley Coman : "Il y aura un gros travail à faire à domicile et j'espère qu'on le fera. On est tombé sur un adversaire coriace, qui défendait bien, qui a mis un but tôt dans la rencontre, un très beau but... Il y avait peu d'espace, c'était un match difficile, mais au retour on va trouver les choses pour les faire. Il faudra les mettre au fond, on a eu quand même de belles occasions, je ne sais pas s'ils en ont eu plus que nous, mais ils l'ont mis au fond."

À écouter aussi dans ce journal

- Ligue 1 : l'ascension de Lille en championnat a été freinée par un match nul (0-0) face à Angers, mercredi 27 avril en 35e journée.

- L'affaire de la sextape continue de hanter Mathieu Valbuena. Le joueur lyonnais est accusé par un habitant toulousain de l'avoir agressé. Le footballeur s'en est pris à lui après qu'il a dit à son fils : "Tu vois, voilà la personne à cause de qui Karim Benzema ne joue pas l'Euro".





- Eurocoupe de Basket : la SIG s'est inclinée face à Galatasaray en finale 78-67.