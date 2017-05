publié le 19/05/2017 à 22:24

Cette dernière journée de Ligue 2 a tenu toutes ses promesses. Si Strasbourg a tenu son rang et s'offre un magnifique sacre dans l'antichambre de la Ligue 1, derrière la bataille fut rude pour l'accession à la première division. Jusqu'à la 87e minute, Lens pensait décrocher son billet direct pour la première division. Mais coup sur coup, le club nordiste a déchanté. Troyes tout d'abord a inscrit un troisième but salvateur dépassant ainsi le RCL au classement avant qu'Amiens ne crucifie les Sang et Or à l'ultime seconde de leur opposition à distance.



Strasbourg et Amiens sont dores et déjà qualifiés pour la division suprême alors que Troyes, finalement troisième à cause d'une moins bonne différence de buts qu'Amiens, devra passer par les barrages contre le 18e au terme de la saison de Ligue 1.

À l'opposé du classement, Laval et le Red Star évolueront l'année prochaine en National alors qu'Orléans, 18e, devra remporter son barrage face au Paris FC pour se maintenir à cette échelle.