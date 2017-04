et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/04/2017 à 08:17

Après les évenements violents qui ont marqué la rencontre entre le Borussia Dortmund et l'As Monaco, le match entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas Istanbul avait été classé à haut risque. La sécurité avait été renforcée, plus de 1000 agents stadiers étaient sur les lieux, mais cela n'a pas empêché les débordements. Ainsi, le 13 avril, plusieurs bagarres entre supporters ont éclaté, le coup d'envoi du match a été retardé de 45 minutes après que les Lyonnais, pris pour cible par certains hooligans stambouliotes se sont réfugiés sur le terrain.



"Si les supporters se sont réfugiés sur la pelouse c'est qu'ils étaient en danger dans la tribune, bombardés avec des projectiles", a déclaré le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Ce dernier a dénoncé des bandes de supporters turcs venus d'Allemagne rentrés sans contrôle particulier dans le Parc OL. "Ils avaient bien préparé leur affaire. L'UEFA ne pourra pas ne pas réagir", a-t-il ajouté. Après la victoire 2 - 1 des Lyonnais, le président a demandé à ce que le match retour à Istanbul se fasse à huis clos pour éviter de nouveaux affrontements.

À écouter également dans le journal :

- Dortmund : l'enquête continue après l'attaque du bus des joueurs du Borussia. Le suspect interpellé en début de semaine a été mis hors de cause.Les enquêteurs remettent également en question la piste d'un lien avec le terrorisme.

- Présidentielle 2017 : François Fillon était au zénith de Toulouse, poursuivant sa campagne. Il s'est posé en défenseur des travailleurs, et en a appelé au "souffle de la nation". Marine Le Pen quant à elle était en Haute-Vienne afin de parler de la ruralité française depuis la cour d'une ferme.



- Guyane : le collectif qui avait appelé à la grève massive depuis trois semaines a décidé de lever tous les barrages jusqu'à nouvel ordre pour permettre la circulation de tous ceux qui le souhaitent lors du week-end de Pâques, très suivi.



- Syrie : Bachar al-Assad a donné une interview exclusive le 13 avril dans laquelle il qualifie l'attaque chimique du 3 avril dernier comme une "histoire montée et fabriquée de toute pièce par l'Occident".



- Afghanistan : les États-Unis ont largué la plus puissante de leurs bombes non-nucléaires, visant une série de grottes contre Daech. Cette bombe n'avait jamais été utilisée avant. Les autorités afghanes donnent un premier bilan : 36 combattants de l'EI ont été abattus.