Les États-Unis ont largué la plus puissante bombe non-nucléaire sur l'Afghanistan

publié le 13/04/2017 à 22:23

Les États-Unis ont largué jeudi 13 avril contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe non-nucléaire qu'ils aient jamais employée, surnommée la "mère de toutes les bombes", selon un porte-parole du Pentagone. La frappe avec la bombe GBU-43 de plus de 10.000 kilos, a visé à environ 14h30 GMT une "série de grottes" dans la province de Nangarhar (est de l'Afghanistan), où un soldat américain a été tué dans une opération le week-end dernier contre les jihadistes, selon Adam Stump, un porte-parole du Pentagone.



Cette énorme bombe guidée au GPS longue de plusieurs mètres, qui n'avait jamais été utilisée au combat auparavant, a été larguée en soutien aux forces afghanes et américaines opérant dans la région, selon le Pentagone. "Alors que leurs pertes augmentent", les jihadistes ont recours "à des bunkers et tunnels pour renforcer" leur défense, a indiqué dans un communiqué le général John Nicholson, le chef des forces américaines en Afghanistan.

La bombe GBU-43 "est la bonne munition pour venir à bout de ces obstacles et maintenir l'élan de notre campagne" contre le groupe État islamique en Afghanistan, a-t-il ajouté. "Nous devons leur dénier leur liberté de mouvement, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer lors de son briefing à la presse. Selon l'US Air Force, le dernier test de la bombe GBU-43 en 2003 avait provoqué un panache de poussière et de fumées visible à plus de 32 kilomètres.



La bombe est dénommée MOAB (Massive Ordnance Air Blast), bombe à effet de souffle massif. Les États-Unis ont environ 8.400 soldats en Afghanistan. Ils forment, conseillent et appuient les forces afghanes dans leurs combats contre les talibans et le groupe État islamique.