publié le 13/04/2017 à 15:54

Bachar al-Assad se défend des accusations d'attaque chimique qui pèsent sur son régime depuis le 4 avril dernier. Le président syrien affirme que cette attaque présumée sur la petite ville rebelle de Khan Cheikhoun est totalement fabriquée et a servi de "prétexte" pour justifier les frappes américaines contre l'armée syrienne quelques jours plus tard.



"Il s'agit pour nous d'une fabrication à 100% (...) Notre impression est que l'Occident, principalement les États-Unis, est complice des terroristes et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque" américaine du 7 avril contre une base aérienne, a affirmé Bachar al-Assad dans un entretien accordé à l'AFP à Damas, jeudi 13 avril.

Il a poursuivi, expliquant qu'il n'accepterait qu'une enquête "impartiale" concernant cette attaque chimique qui a fait 72 victimes, dont 20 enfants. "Nous allons œuvrer (avec les Russes) en vue d'une enquête internationale. Mais elle doit être impartiale. Nous ne pouvons permettre une enquête que si, et seulement si, elle est impartiale et en nous assurant que des pays impartiaux y prendront part pour être sûrs qu'elle ne sera pas utilisée à des fins politiques", a-t-il dit.

Accusé depuis plusieurs semaines d'avoir bombardé la ville de Khan Cheikhoun à l'aide d'armes chimiques, le président syrien a répondu. "Nous ne possédons pas d'armes chimiques (...) Il y a plusieurs années, en 2013, nous avons renoncé à tout notre arsenal (...) Et même si nous possédions de telles armes, nous ne les aurions jamais utilisées", a-t-il dit.



Bachar al-Assad a également tenu à limiter les conséquences de l'attaque américaine contre une base militaire syrienne, le 7 avril dernier. "Notre puissance de feu, notre capacité à attaquer les terroristes n'a pas été affectée par cette frappe", a-t-il affirmé avant de s'en prendre à la position américaine dans la guerre qui frappe la Syrie depuis six ans. "Les États-Unis ne sont pas sérieux (dans la recherche) d'une solution politique quelconque. Ils veulent utiliser le processus politique comme un parapluie pour les terroristes", a-t-il estimé.