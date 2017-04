publié le 05/04/2017 à 14:42

La situation est toujours bloquée en Guyane où le gouvernement et les manifestants ne s'entendent pas sur le montant du plan d'urgence. Ce mercredi 5 avril, le premier ministre, Bernard Cazeneuve a annoncé dans un entretien au journal France-Guyane la mise en place d'un "groupe de suivi" en Guyane pour "poursuivre les discussions" sur le plan d'aide proposé par le gouvernement et s'assurer de sa "mise en œuvre".



"Nous travaillons sur l'ensemble des revendications d'urgence transmises ces derniers jours, y compris après le départ des ministres. Des réponses seront apportées à chaque demande, je m'y suis engagé. C'est pourquoi je vous annonce qu'un groupe de suivi partenarial va être mis en place, pour poursuivre les discussions et s'assurer, en transparence, que les décisions sont mises en oeuvre sur le terrain", déclare le chef du gouvernement au quotidien régional.

Il y a deux jours, le collectif de mobilisation avait rejeté le plan d'aide gouvernemental d'un montant d'1 milliard d'euros proposé par le gouvernement et demandé 2,5 milliards d'euros. Depuis hier, une trentaine d'élus et de manifestants occupent le centre spatial de Kourou, d'où est lancée la fusée Ariane. Les Guyanais réclament notamment des investissements de Paris dans les domaines de la sécurité, de la santé, ou encore de l'éducation.