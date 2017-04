publié le 14/04/2017 à 07:58

Alain Juppé et François Fillon vont se réunir. Ce ne sera finalement pas à l’occasion d’un réunion publique, comme l’espérait Xavier Bertrand, mais lors d’un déplacement en région parisienne, à priori mercredi 19 avril. Plus facile à organiser mais surtout moins risqué. Il faut dire que dans l’entourage du candidat on garde en mémoire les sifflets réservés par des militants à certains cadres ces dernières semaines.



La plupart d’anciens soutiens du maire de Bordeaux, ou des parlementaires qui avaient pris leur distance avec François Fillon au plus fort de la crise. Ça a été le cas par exemple de Virginie Calmels, de Franck Riester ou encore de Christian Estrosi récemment. Jeudi soir à Toulouse où François Fillon était en meeting, le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, un ancien soutien d’Alain Juppé, a lui aussi été sifflé. Selon l’hebdomadaire Le Point l’équipe de François Fillon a pris l’habitude de l’équiper désormais d’un micro sans fil dans ses meetings pour lui permettre de réagir et d’appeler au calme en cas de huées.

Le planning des candidats pour cette fin de campagne

15 ans jour pour jour après l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour d’une élection présidentielle, le 21 avril 2017, sera la dernière vraie journée de campagne avant le premier tour. Puisque samedi et dimanche les candidats n’ont plus le droit à la parole jusqu’aux résultats du vote dimanche soir à 20h, les dernières images qu’ils vont laisser sont donc très importantes. Emmanuel Macron lui a fait son choix : il tiendra pas moins de 3 réunions publiques dans la journée à Rouen, en Normandie, à Amiens, dans la Somme, sa ville d’origine, et enfin à Arras dans le Pas-de-Calais.



Du côté de chez François Fillon on ne crache pas encore le morceau. "C’est le secret le mieux gardé du QG" confiait un membre de l’équipe de campagne jeudi. Mais un meeting serait en cours d’organisation en dehors de Paris ainsi qu’un pique-nique citoyen.