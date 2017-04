Dortmund-Monaco : ce que l'on sait de l'explosion contre le bus du Borussia

publié le 11/04/2017 à 22:02

Monaco devra attendre 22 heures de plus avant de disputer son quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Initialement programmé mardi 11 avril à 20h45, le match a été reporté au lendemain à 18h45 après que le bus du club allemand a été touché par des explosions, trois selon un porte-parole de la police locale.





"Le bus s'est mis en route" depuis l'hôtel de l'équipe dans cette ville de l'ouest de l'Allemagne pour gagner le stade à une dizaine de kilomètres de distance lorsque "trois charges explosives ont détoné", a expliqué Gunnar Wortmann. Il a précisé que des vitres du bus avaient volé en éclat. Ces charges avaient été placées sur la route. Aucune indication n'a été donnée sur l'origine de ces détonations.

Selon les premières autres informations fournies par la police, la première explosion se serait produite aux alentours de 19h. Des vitres du bus du BVB ont été brisées en totalité sur certaines parties. Une personne a été blessée et immédiatement conduite vers un hôpital, il s'agit d'un défenseur de l'équipe allemande.

1. Qui est le joueur blessé ?

Très rapidement, l'identité de cette personne a été dévoilée. Il s'agit de Marc Bartra, défenseur central espagnol de 26 ans qui devait être aligné face à l'AS Monaco. Formé au FC Barcelone, il a rejoint Dortmund l'été dernier, pour pallier au départ de l'emblématique Mats Hummels. L'international (12 sélections) a été atteint par plusieurs projectiles, notamment au bras. Plusieurs sources ont assuré qu'il allait bien.



Son coéquipier Roman Burkï, gardien de but, était assis à côté de lui dans le bus. "Nous étions assis au dernier rang lorsque nous avons entendu des explosions, a-t-il raconté à la presse suisse. Spontanément, nous nous sommes tous couchés au sol. Nous avons eu peur qu'il se passe d'autres explosions mais la police est arrivée vite, nous a sécurisé. Nous sommes tous choqués. Parler d'un match de foot à l'heure actuelle est tout simplement impossible".

2. Est-ce un attentat ?

Interrogé sur RTL dans les secondes qui ont suivi l'annonce du report, à 15 minutes du coup d'envoi théorique de la rencontre, l'expert en terrorisme Claude Moniquet a assuré que "non, je n'ai pas l'impression. On est encore au début de l'enquête, mais si on avait été en face d'un attentat, d'abord très probablement c'est plutôt le public qui aurait été visé, et deuxièmement on aurait eu un nombre de victimes et de morts beaucoup plus important".



"Là, on est en face de deux ou trois charges qui ont sauté dans un bus ou autour d'un bus, et on parle d'un seul blessé léger - c'est toujours un blessé de trop. J'ai plutôt l'impression qu'on est en face soit d'un acte qui peut être lié à du racket criminel, soit du hooliganisme, soit la piste d'un fou. Mais ça ne ressemble pas, à l'heure actuelle, à un attentat islamique". Les autporités ont par ailleurs indiqué qu'elles n'avaient pas d'éléments sur un acte terroriste.

3. Le match était-il placé sous des conditions de sécurité particulières ?

"Non", répond le correspondant de RTL en Allemagne, Alexis Menuge, en tout cas pas plus que pour un match "normal" de Ligue des champions. "L'AS Monaco n'est pas réputé pour avoir des supporters très agressifs", souligne-t-il, tout en rappelant que "depuis quelques mois et divers attentats un peu partout en Europe, les contrôles aux entrées des stades en Bundesliga sont beaucoup plus fréquents".

4. Pourquoi un report à 18h45 ?

À l'issue d'une réunion entre l'UEFA et toutes les parties, la décision a donc été prise, vers 20h30, de repousser la rencontre au lendemain, deux heures avant les coups d'envoi du Bayern Munich-Real Madrid et Leicester-Atlético de Madrid. Un doute persiste encore sur la tenue effective de ce Borussia-Monaco. Mais s'il se joue en début de soirée, c'est en théorie pour permettre aux Monégasques (joueurs mais aussi supporters) de rentrer en Principauté sitôt le match fini.



Le prochain match de Monaco, engagé dans le sprint final pour le titre de champion en Ligue 1 avec le PSG et Nice, est prévu samedi 15 avril à 17h contre Dijon. Le Borussia doit recevoir l'Eintracht Francfort une heure plus tôt. Le quart de finale retour entre les deux équipes est prévu le mercredi 18 avril à 20h45.