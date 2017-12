publié le 01/12/2017 à 18:42

Les Socceroos seront sur la route des Bleus. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 a réservé l'Australie comme premier adversaire de l'équipe de France, dont le groupe C est complété par le Pérou et le Danemark.



39e au classement Fifa, la sélection nationale d'Australie est l'une des formations les plus faibles du Mondial. Son capitaine Mile Jedinak, 33 ans, est remplaçant à Aston Villa, club de deuxième division anglaise.

Quand affronteront-ils les Bleus au Mondial ? Le match aura lieu samedi 16 juin à 12h00 (heure de Paris), à Kazan.



Leur historique avec les Bleus. La France a affronté 4 fois l'Australie. Le dernier match, amical, s'est disputé le 11 octobre 2013 au Stade de France. Il s'est soldé par une nette victoire 6-0 des Bleus. Karim Benzema avait marqué le dernier but. À noter que l'Australie s'était imposée contre la France durant la Coupe des confédérations 2001 (mais la France avait aligné une équipe C, avec notamment Zoumana Camara, Jérémie Bréchet et Frédéric Née).



Leur parcours de qualification. L'Australie, placée dans les éliminatoires de la zone Asie, a dû passer par deux barrages pour obtenir son sésame. Après avoir fini derrière le Japon et l'Arabie Saoudite, elle a dû se défaire de la Syrie pour ensuite disputer sa "finale" contre le Honduras, quatrième de la zone Concacaf (Amérique du Nord).

> Le résumé de Australie-Honduras

Leur histoire en Coupe du monde. L'Australie dispute en Russie son cinquième Mondial, après 1974, 2006, 2010 et 2014. Son meilleur résultat date de 2006, en Allemagne : un 1/16es de finale contre l'Italie, qui s'était qualifiée grâce à un penalty généreux dans les dernières minutes.





Les joueurs à surveiller. L'expérimenté Tim Cahill (37 ans), meilleur buteur de la sélection (50 buts), a encore montré une certaine adresse lors des éliminatoires. Longtemps titulaire à Everton, il est retourné au pays pour défendre les couleurs de Melbourne City. L'attaquant Tomi Juric représente l'autre menace. Âgé de 26 ans, il évolue au FC Lucerne, en Suisse.



L'équipe type. Ryan - Wright, Sainsbury, Jurman - Leckie, Milligan, Jedinak, Mooy, Behich - Cahill (ou Rogic) - Juric.