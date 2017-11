Activités de Lafarge en Syrie : trois cadres en garde à vue

et AFP

29/11/2017

Deux semaines après les perquisitions au siège de la société Lafarge à Paris, l'enquête avance. Trois dirigeants du cimentier ont été placés en garde à vue mercredi 29 novembre dans le cadre de l'investigation sur les activités de la société en Syrie. D'après des sources proches du dossier, parmi les trois gardés à vue, se trouvent deux ex-directeurs du site syrien.



Les dirigeants sont entendus par les membres du Service national de douane judiciaire (SNDJ), chargés du dossier. Les enquêteurs s'attachent à déterminer les liens qu'a pu entretenir Lafarge, notamment avec Daesh, pour continuer à faire fonctionner en 2013 et 2014 sa cimenterie de Jalabiya dans le nord de la Syrie, pays en plein conflit.

L'affaire a vu le jour en 2016 avec des révélations du journal Le Monde. Le quotidien avait alors révélé au grand jour plusieurs mails laissant entrevoir des "arrangements" entre Lafarge Cement Syrie (LCS), branche syrienne du groupe, et l'organisation État islamique.



La douane judiciaire cherche à savoir si des responsables du groupe en France avaient eu connaissance de tels accords et du danger qu'ils ont pu faire courir aux employés syriens sur place. Les dirigeants mis en garde à vue risquent une mise en examen pour financement du terrorisme et mise en danger d'autrui.