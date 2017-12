publié le 01/12/2017 à 18:00

Ce n'est pas une première entre les deux équipes. Le tirage de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018 en Russie a eu lieu ce vendredi 1er décembre. Dans le groupe C, les Bleus de Didier Deschamps affronteront l'Australie, le Peru et dans leur dernier match de poule : les Danois. Ce n'est pas la première fois que les deux équipes se rencontrent en phase de poules de Coupe du Monde. La France avait battu les Danois durant la compétition de 1998 au stade Gerland à Lyon sur le score de 2-1.



Quand affronteront-ils les Bleus ? Le match entre les deux équipes sera le dernier du groupe C et aura lieu le 26 juin à 16h à Moscou.

Leur parcours de qualification. Le Danemark avait du passer par les barrages. Ils avaient battu l'Irlande (1-5), le 14 novembre dernier, et avait été la 14ème et dernière équipe européenne à valider son billet pour la Coupe du Monde 2018.



Leur histoire. Ce sera la 5ème Coupe du Monde à laquelle participera le Danemark. Leur dernière participation remonte à 2010 en Afrique du Sud où ils avaient été éliminé en phase de groupes. Mais les Danois avaient marqué les esprits en atteignant les quarts de finales de la Coupe du Monde 1998 en France. Battus par les Bleus en poules, ils s'étaient malgré tout qualifiés pour les phases finales et avaient été défaits par le Brésil de Ronaldo sur le score de 3-2.



Les joueurs à surveiller. Christian Eriksen est le joueur phare de cette équipe danoise. Le meneur de jeu de Tottenham a marqué 14 buts lors de ses 15 derniers matchs avec le Danemark, dont 10 lors des éliminatoires pour le Mondial en Russie. Du côté de la défense, Simon Kjaer ancien pensionnaire de Ligue 1 (de Lille notamment) et désormais joueur de Séville est un robuste défenseur aux qualités techniques indéniables.

L'équipe type. Schmeichel - Christensen - Kjaer - Bjelland - Larsen - Kvist - Delaney -Eriksen - Poulsen - Pisto - Jörgensen