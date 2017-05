Juve-Monaco : les 3 chiffres qui rendent l'exploit de l'ASM impensable

publié le 09/05/2017 à 07:43

Sévère retour sur terre. Euphorique, conquérant, fin avril, avec pour la première fois depuis 13 ans deux de ses représentants qualifiés pour des demi-finales de coupes d'Europe, le football français a vécu un mercredi 3 mai horribilis. En fin de journée, Lyon sombrait sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (4-1) en Europa League. Au cours d'une soirée marquée par le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Monaco recevait une leçon de réalisme de la part de la Juventus Turin en Principauté (0-2), en Ligue des champions.



Les chances de voir l'ASM se succéder à elle-même en C1 et l'OL à Marseille en C3 se sont ainsi considérablement amoindries sur le papier (3,1% pour le club de la Principauté, 11% pour celui de Jean-Michel Aulas). Il faudra deux miracles pour atteindre Cardiff et Solna, où sont a priori attendues des finales Real Madrid-Juve et Ajax-Manchester United. Certes, cette saison a rappelé que les retournements de situation les plus insensés restaient possibles - nombre de supporters du PSG en cauchemardent encore. Qu'il fallait toujours y croire, qu'en ouvrant le score en premier, tôt, l'espoir était permis. Mais plus encore que celle de Lyon, la mission de Monaco semble impossible. Voici pourquoi, en trois chiffres.

1. Deux buts à marquer, le total encaissé par la Juve cette saison

Pour pousser le probable futur sextuple champion d'Italie - nouveau record - en prolongation, le probable champion de France 2016-2017 doit marquer deux fois. Si la Juve marque une fois, il faudra trouver le chemin des filets à trois reprises. Monaco l'avait systématiquement fait en 8e et en quarts, à l'aller comme au retour. Mais au stade Louis-II, la "Vieille Dame" a confirmé son statut de meilleur défense d'Europe cette saison et l'impression déjà vue face au Barça, muet durant 180 minutes.

Deux buts, voilà le total concédé par la formation de Massimiliano Allegri en 11 rencontres, lors de la phase de poules (contre Séville et Lyon). La défense turinoise, symbolisée par le duo Giorgio Chiellini, le combattant, et Leonardo Bonucci, le relanceur idéal, est intraitable. Derrière eux, le gardien et capitaine Gianluigi Buffon a montré à l'aller qu'à 39 ans il crevait d'envie d'aller enfin chercher ce trophée qui manque à son immense palmarès. Ni Radamel Falcao ni Kylian Mbappé ni les autres Monégasques n'ont pu tromper sa vigilance.

2. Le Juventus Stadium, forteresse imprenable

La Juve, c'est aussi cette incroyable statistique à domicile. Au Juventus Stadium (41.000 places, inauguré en 2011), les Bianconeri sont invaincus depuis le 23 août 2015 (1-0 contre l'Udinese). Ils y ont même gagné 33 matches de rang en Serie A, série qui vient tout juste de prendre fin contre le Torino (1-1) dans le derby. Mais un nul ne suffirait pas à Monaco.



Pendant que Leonardo Jardim alignait quasiment son équipe type à Nancy pour faire un pas de plus vers le titre de champion, Allegri s'est d'ailleurs permis de procéder à un large turn-over contre le "Toro", notamment en défense, puisque parmi les titulaires de Louis-II, Buffon, Chiellini, Alex Sandro, Andrea Barzagli et Dani Alves n'ont pas débuté. L'armada revient contre Monaco, avec en plus le retour de Sami Khedira, suspendu à l'aller.



Invincible en championnat depuis 21 mois, la Juve l'est aussi depuis plus de quatre ans en Ligue des champions. Le dernier échec remonte au 10 avril 2013, en quart de finale retour contre le Bayern Munich (0-2), futur champion d'Europe, quand cette équipe montait en puissance et ressemblait, en quelque sorte, au Monaco d'aujourd'hui.

3. Aucune élimination contre les clubs français

La Juve, c'est enfin LE bourreau historique des clubs français sur la scène européenne. En 11 confrontations, jamais le club transalpin n'a été éliminé, écœurant notamment le PSG en demi-finale de Coupe de l'UEFA en 1993, le FC Nantes aux portes de la finale de Ligue des champions en 1996, Lyon en quarts de la Ligue Europa il y a trois ans.



Monaco lui-même est passé deux fois à la moulinette du sextuple champion d'Europe (deux C1, une C2, trois C3) en Ligue des champions, déjà en demie en 1998 et en quarts il y a deux ans. À l'image de Valère Germain, qui a manqué à la dernière minute à l'aller une balle de but, et de Leonardo Jardim, les Monégasques veulent croire qu'ils peuvent briser cette malédiction. Ils se contenteront à coup sûr de sauver l'honneur.