publié le 08/05/2017 à 15:30

Cette fois, il n'y aura pas de collusion avec un autre événement médiatique majeur. Six jours après une sévère défaite lors du match aller, qui lui ôte quasiment tout espoir de finale (0-2 au stade Louis-II), en parallèle du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Monaco retrouve la Juventus, mardi 9 mai (20h45), en Italie.



À la télévision, cette première des deux demi-finales retour, avant Atlético de Madrid-Real Madrid le lendemain, est une nouvelle fois à suivre sur beIN Sport, qui a obtenu l'exclusivité des droits de diffusion. L'abonnement à la chaîne sportive qatarie s'élève à 15 euros par mois sans engagement, 14 avec un engagement sur 12 mois. BeIN HD1 proposera aussi un grand format de ce Juve-ASM mercredi 10 mai à 10h15, 14h15 et 23h15. Le match retour entre l'Atlético et le Real (3-0 pour les partenaires de Cristiano Ronaldo à Santiahgo Bernabeu) sera, lui, à vivre sur Canal+.

Vous pourrez aussi suivre ces deux affiches en direct commenté sur RTL.fr, où vous retrouverez également tous les buts en vidéos. Découvrez la composition des deux équipes de départ dès 19h45. De son côté, RTL propose une soirée exceptionnelle de 20h à minuit mardi 9 mai.