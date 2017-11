publié le 10/11/2017 à 13:30

Le match n'aura pas d'enjeu sportif mais les joueurs ne comptent pas le prendre à la légère. Et pour cause. L'équipe de France reçoit le Pays de Galles en match amical vendredi 10 novembre. Sur le papier, l'affiche est moins alléchante que la rencontre qui se déroulera à Cologne face à l'Allemagne le mardi suivant.



Mais Didier Deschamps a promis qu'il offrirait du temps de jeu aux nouveaux venus et aux revenants : Steven N'Zonzi et Benjamin Pavard d'un côté, ou encore Nabil Fekir et Anthony Martial de l'autre. Une rencontre capitale pour eux, surtout lorsque l'on sait qu'il s'agit de l'avant dernier rassemblement des Bleus avant la liste définitive des joueurs qui participeront à la Coupe du monde en Russie l'été prochain.

Avec les nombreux absents dans le groupe France (Thomas Lemar, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Dimitri Payet...), le selectionneur va devoir compose rune équipe inédite. Ainsi Corentin Tolisso pourrait début dans l'entre-jeux au côté de Blaise Matuidi. Derrière, Samuel Umtiti sera aligné avec Laurent Koscielny, Raphael Varane étant encore trop juste physiquement. Sur le côté, Christophe Jallet devrait profiter de l'absence de Djibril Sidibé. En attaque, sauf surprise de dernière minute - ce qui n'est pas du genre de "DD" - Coman et Mbappé seront chargés d'occuper les ailes, tandis que Giroud et Griezmann animeront l'axe.

Les équipes de départ probables :

France : Mandanda - Jallet, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Tolisso, Matuidi (cap.) - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud





Pays de Galles : Hennessey - Gunter, A. Williams (cap.), Chester, Davies - King, Ledley, Allen, Lawrence - Ramsey - Vokes.