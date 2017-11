Qui sont N'Zonzi et Pavard, les nouveaux noms de la liste de Deschamps ?

publié le 02/11/2017 à 17:05

Deux nouveaux noms ont été cités par Didier Deschamps dans la liste du groupe de l'équipe de France de football qui affrontera l'Allemagne et le Pays-de-Galles les 10 et 14 novembre prochain. Steven N'Zonzi et Benjamin Pavard pourraient connaître leurs première capes en Bleus.



La plus grosse surprise de la liste de Didier Deschamps : Benjamin Pavard. Ce jeune joueur formé à Lille, et exilé en Allemagne à Stuttgart, est pour tant un habitué de Clairfontaine puisqu'il a été sélectionné à 14 reprises chez les Espoirs. Profitant du forfait de Djibril Sidibé il pourrait donc connaître sa première sélection chez les A lors de cette tournée hivernale. "Il est très performant avec son club, et aussi avec la sélection Espoirs" a déclaré Didier Deschamps à son égard, "c’est un défenseur qui peut évoluer dans les deux positions". Benjamin Pavard est polyvalent, il peut jouer en défense centrale et en position de latéral droit. Il a rejoint le VfB Stuttgart en Bundesliga cet été en provenance de son club formateur. Cette saison Benjamin Pavard a déjà joué 10 matchs et marqué un but.

Steven N'Zonzi, remplaçant de Kanté

"Sa convocation est liée au fait que j'ai pas pris N'Golo Kanté, qui n'a pas repris, ça fait un mois qu'il s'est blessé" a affirmé Didier Deschamps à propos de Steve N'Zonzi. Un statut de remplaçant qui paraît évident en équipe de France pour le milieu de terrain du Séville FC. Le joueur de 28 ans a pourtant souvent été proche d'une sélection en Bleus tant il a un rôle essentiel dans la réussite du club espagnol ces dernières années. Le joueur natif de Colombes, déjà sélectionné chez les Espoirs, a notamment remporté la Ligue Europa avec son club actuel. "Steven a 28 ans. Il a connu les Espoirs il y a bien longtemps, il était à un très haut niveau la saison dernière, (...) il a fait un bon début de saison avec Séville." a justifié Didier Deschamps.



Steven N'Zonzi, avec le Séville FC, face à Alexandre Lacazette Crédit : OLLY GREENWOOD / AFP

Le groupe complet



Gardiens : Areola (PSG), Costil (Bordeaux), Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Digne (Barcelone), Jallet (Nice), Kimpembe (PSG), Koscielny (Arsenal), Kurzawa (PSG), Pavard (Stuttgart), Umtiti (Barcelone), Varane (Real Madrid)



Milieux : Matuidi (Juventus), N'Zonzi (Séville), Rabiot (PSG), Sissoko (Tottenham), Tolisso (Bayern Munich)



Attaquants : Coman (Bayern Munich), Fekir (Lyon), Giroud (Arsenal), Griezmann (Atlético de Madrid), Lacazette (Arsenal), Martial (Manchester United), Mbappé (PSG), Thauvin (Marseille)