publié le 07/11/2017 à 21:14

L'histoire aurait-elle été totalement différente ? Si l'Europe tout entière est aujourd'hui au pied de Kylian Mbappé, l'une des vedettes du Paris Saint-Germain, un documentaire de L'Équipe enquête, diffusé sur la chaîne du groupe lundi 6 novembre, a mis en lumière certaines informations encore inconnues au sujet du jeune prodige du football français.



Et si le joueur est aujourd'hui désiré par les plus grands clubs européens, son premier transfert avorté remonte à 2012. Kylian Mbappé n'a alors que 13 ans. Celui qui fait ses gammes à l'INF Clairefontaine (Institut national du football) est déjà scruté par plusieurs centres de formation. Et c'est alors le Stade Malherbe de Caen qui est en pôle position.



Les parents de Kylian Mbappé, qui voulaient trouver un éducateur référent pour la carrière de leur enfant, ont rapidement été conquis par l'humanité de Franck Dumas, alors entraîneur de l'équipe première. Un accord est trouvé entre les deux parties et une lettre de départ est même rédigée. "Tout était calé, la lettre était faite pour Clairefontaine, pour dire qu’il signait à Caen, se souvient Laurent Glaize, ancien recruteur du club. Ils avaient accepté tout ce qu’on avait proposé, même si ce n’était pas la plus grosse proposition qu’ils avaient".

Et Caen descend en Ligue 2...

Mais tout s'écroule au printemps 2012. Le club est relégué en Ligue 2. Face à des problèmes financiers, les dirigeants normands réfléchissent pendant des mois et hésitent à faire signer celui qui est déjà considéré comme le meilleur de sa génération.



Il faut dire qu'une prime de 180.000 euros avait été prévue à la signature du contrat de Kylian Mbappé en cas de remontée en Ligue 1 et de 120.000 euros si ce n'était pas le cas. Laurent Glaize est alors contraint de rappeler la famille pour lui dire "non". "C'est le moment le plus difficile de ma carrière", confesse-t-il devant les caméras de L'Équipe.



Monaco, Bordeaux et le Real Madrid sont alors les trois derniers clubs toujours en lice pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Et le club de la principauté, qui a vu arriver Dmitri Rybolovlev quelques mois plus tôt, ne manque pas cette occasion. D'un commun accord avec ses parents, Kylian Mbappé rejoint les équipes jeunes de l'AS Monaco en 2013 avant une première apparition sur les pelouses de Ligue 1, le 2 décembre 2015 face à... Caen. Depuis les choses ne cessent de s’accélérer.