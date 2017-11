publié le 06/11/2017 à 11:36

D'abord droit dans ses crampons au moment de livrer sa première réaction à l'issue de l'interruption du derby entre Saint-Étienne et Lyon, dimanche 5 novembre, après l'envahissement du terrain, Nabil Fekir a fini par lâcher du lest. "Peut-être que ce n'est pas un geste à faire, surtout qu'il y avait 5-0, ils étaient un petit peu énervés", a concédé le capitaine lyonnais après une relance de Laurent Paganelli, l'homme de terrain de Canal+.



"Aucune méchanceté, aucune méchanceté, je voulais célébrer mon but, je l'ai célébré comme ça, il n'y a pas de soucis", avait auparavant assuré l'auteur d'un doublé sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Sur son deuxième but, le cinquième d'une victoire historique de l'OL, le joueur de 24 ans a enlevé son brassard de capitaine puis son maillot pour le montrer à l'un des kops stéphanois, entraînant sa colère.

Ça gâche un peu la soirée Bruno Génésio, entraîneur de l'OL Partager la citation





"Il n'y avait pas besoin de ça, a encore admis Fekir. Après, comme je dis, ça reste du football. Je ne regrette pas le geste mais voilà". De son côté, l'entraîneur des Gones Bruno Genesio jugeait le geste "dommage". "La meilleure réponse c'était de gagner le match. C'est ce qu'on a fait, ça ne sert à rien d'en rajouter et de provoquer. Ça gâche un peu la soirée". Interrompue durant près de 30 minutes, la partie a finalement pu aller à son terme.