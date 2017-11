publié le 02/11/2017 à 12:13

Anthony Martial, Nabil Fekir, N'Golo Kanté... Les interrogations sont plurielles pour Didier Deschamps. Le sélectionneur, qui a été prolongé à son poste jusqu'à l'issue de l'Euro 2020, doit préparer les matches amicaux contre le Pays de Galles et l'Allemagne, les 10 et 14 novembre au Stade de France et à Cologne. La qualification pour la prochaine Coupe du monde en poche, les Bleus doivent dorénavant afficher un jeu plus attrayant.



Qui seront donc les heureux élus pour animer une équipe de France moribonde jusqu'à présent ? Didier Deschamps doit une nouvelle fois faire face à plusieurs absences de poids alors que Benjamin Mendy, Paul Pogba et Ousmane Dembélé sont forfaits.

Thomas Lemar, touché à l'épaule mercredi 1er novembre face à Besiktas, et Dimitri Payet, qui va manquer son second match consécutif avec l'OM, vont probablement manquer ce double rendez-vous international alors qu'une interrogation demeure encore au sujet de N'Gola Kanté et Djibril Sidibé.

Martial de retour un an après ?

Une succession de forfaits qui pourrait rouvrir la porte de l'équipe de France à Anthony Martial. Absent des listes depuis octobre 2016, alors que sa dernière apparition remonte à septembre 2016, l'attaquant tricolore connaît un nouveau sursaut avec Manchester United. S'il n'est pas toujours titulaire, l'ancien Monégasque demeure décisif ces derniers matches avec pas moins de quatre buts et deux passes décisives en seulement 269 minutes passées sur le terrain.



Offensivement, de nombreux observateurs attendent également le nom de Nabil Fekir. Le capitaine lyonnais, impérial depuis le début de saison, est clairement l'homme fort de Bruno Génésio avec déjà 9 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Absent de la liste lors des matches décisifs contre la Bulgarie et la Biélorussie, sa présence ne fait cette fois guère de doute.



Un autre joueur, lui aussi passé par l'AS Monaco, pourrait signer son retour en Bleu en cas de forfait de N'Golo Kanté. Tiémoué Bakayoko, dorénavant à Chelsea, pourrait compléter l'entrejeu français alors que Blaise Matuidi, Corentin Tolisso et Adrien Rabiot semblent indispensables à cette liste. Son unique apparition en équipe de France remonte à mars 2018 alors que son début de saison a été perturbé par les blessures.