publié le 19/04/2017 à 19:30

Les deux clubs de Madrid une nouvelle fois au rendez-vous, il reste deux billets à attribuer pour faire partie du gotha européen au début du mois de mai, avec en ligne de mire la finale du samedi 3 juin à Cardiff. 13 ans après sa défaite face au Porto de José Mourinho en 2004, Monaco aura-t-il une nouvelle possibilité de soulever cette Ligue des champions dont le PSG rêve tant, sans parvenir à dépasser le stade des quarts depuis quatre ans ?



Sur le papier, l'ASM possède en tout cas toutes les chances de franchir cet obstacle. Sa victoire (3-2) en Allemagne sur le Borussia Dortmund, dans des conditions certes particulières, lui offre en théorie un boulevard (96% de chances de qualification). Et si la moyenne de trois buts par match est maintenue, grâce aux Kylian Mbapé, Radamel Falcao et autres Thomas Lemar, les rouges et blancs n'ont a priori rien à craindre.

En cas de succès, Monaco pourra se tourner vers le tirage au sort de ce vendredi 21 avril à 12h. Les matches aller se dérouleront les mardi 2 et mercredi 3 mai, les matches retour les mardi 9 et mercredi 10 mai. Le dernier quart oppose le FC Barcelone à la Juventus Turin. Battu (3-0) en Italie, le Barça rêve d'une nouvelle "remuntada".

Les équipes de départ :

Monaco : Subasic - A. Touré, Glik, Jemerson, B. Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao (cap.)

Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro (cap.) - Weigl, Sahin - Durm, Kagawa, Reus - Aubameyang

Le film de la soirée :

32e - Bonne sortie de Subasic devant Aubameyang sur un centre de Sahin.



31e - Dembélé perturbe les Monégasques depuis son entrée en jeu. Le Français odtient un coup franc aux 40 m.



29e - La possession est en faveur du Borussia : 58% contre 42%.



28e - Nouvelle vague rouge et blanche à gauche avec Mbappé pour Lemar. Ni Falcao ni Silva ne peuvent reprendre le centre.



26e - Premier changement, tactique, à Dortmund : Dembélé replace Durm.



25e - Mendy confirme son excellente prestation avec cette tête en retrait pour Subasic.



23e - Touré obtient le corner à droite. Durm pas loin de marquer contre son camp.



22e - Mbappé et Falcao combien aux 30 m mais effectue un une-deux de trop.



20e - Faute par derrière de Moutinho sur Reus, l'arbitre se montre clément avec le Portugais de l'ASM.



19e - Excellent tacle de Sokratis devant Mbappé.



17e - ET DE 2 POUR MONACO ! 2-0. Mendy est encore trouvé dans son couloir gauche par Lemar. Le latéral centre pour Mbappé, qui remise sur Lemar pour un nouveau centre à destination de Falcao et une tête piquée imparable du Colombien. 5-2 sur l'ensemble des deux matches.



14e - DORTMUND TROUVE LA BARRE TRANSVERSALE sur un coup franc direct de Sahin après une faute de Glik.



13e - Encore un joli mouvement monégasque, Mbappé décale Mendy qui adresse un centre en louche au 2e poteau pour la tête de Silva. Bürki s'interpose.



12e - Monaco prend son temps pour développer une action offensive. Dortmund concède touche qui amène un bon centre pour Falcao mais le Colombien manque sa reprise de la tête.



9e - Reprise de Reus au point de penalty, Subasic se couche parfaitement.



8e - Subasic s'emmêle les pinceaux devant Aubameyang. Touche qui ne donne rien.



7e - Nouvelle frayeur pour Dortmund mais Ginter intervient devant Falcao.



5e - Faute sur Bakayoko dans le camp monégasque.



3e - BUT POUR MONACO SIGNÉ MBAPPÉ ! 1-0. 4-2 sur l'ensemble des deux matches. Mendy percute plein axe, décoche une frappe puissante que Bürki repousse des deux poings dans les pieds de Mbappé, qui ne manque pas de sang froid. C'est le 5e but du prodige en Ligue des champions cette saison.



2e - Dortmund tente encore d'accélérer côté gauche. Subasic s'empare du ballon.



1re minute - 1re offensive allemande avec Reus dans la surface, il est stoppé par Bakayoko.



20h50 - C'est parti, le Borussia a donné le coup d'envoi de cette 1re période.



20h48 - Les deux équipes vont évoluer dans leurs couleurs traditionnelles.



20h47 - Entrée des joueurs sur la pelouse. Louis-II se pare de rouge et de blanc pour un joli tifo.



20h46 - Les deux équipes sont dans le couloir menant à la pelouse de Louis-II.



20h44 - Si Monaco marque une fois, Dortmund devra trouvé le chemin des filets à trois reprises.



20h42 - À Barcelone, les deux équipes entrent sur la pelouse du Camp Nou.



20h33 - L'UEFA annonce qu'en raison de l'arrivée tardive des équipes prises dans des embouteillages, le coup d'envoi est retardé de 5 minutes.



20h29 - "You'll never walk alone", qui est aussi l'hymne du BVB, va retentir dans Louis-II à 20h37 précises.



20h25 - Marc Bartra est présent aux côtés de ses coéquipiers du Borussia pour ce match retour.



20h16 - Thomas Tuchel a effectué quatre changements par rapport à l'équipe de départ du match aller.



20h10 - Quatre Monégasques sont sous le coup d'une suspension au prochain match en cas de carton jaune : Falcao, Lemar et Jemerson pour les titulaires, Germain pour les remplaçants.



20h03 - Lyon est le dernier représentant français dans la dernier carré. C'était lors de la saison 2009-2010. 2e de son groupe derrière la Fiorentina et devant Liverpool et Debrecen, l'OL avait écarté le Real en 8es puis Bordeaux en quarts avant d'échouer face au Bayern Munich.



19h55 - Quart-de-finaliste battu de justesse par la Juve il y a deux ans, Monaco a déjà atteint les demies en 1994, 1998 et 2004.



19h50 - Les remplaçants monégasques : De Sanctis, Jorge, Raggi, N'Doram, Dirar, Cardona, Germain.



19h42 - Ousmane Dembélé débute donc sur le banc côté Borussia, Thomas Tuchel lui a préféré un autre ancien pensionnaire de Ligue 1, le Portugais Raphaël Guerreiro.



19h39 - Voici les compositions des deux équipes :



Monaco : Subasic - A. Touré, Glik, Jemerson, B. Mendy - Silva, Moutinho, Bakayoko, Lemar - Mbappé, Falcao (cap.)



Dortmund : Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Guerreiro (cap.) - Weigl, Sahin - Durm, Kagawa, Reus - Aubameyang



Arbitre : Damir Skomina (Slovénie)



19h30 - Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous pour suivre ce quart de finale retour.

Ligue des champions : résultats et programme des quarts de finale retour

Mardi 18 avril (20h45) :

Real Madrid - Bayern Munich : 4-2 (2-1 à l'aller pour le Real)

Leicester - Atlético de Madrid : 1-1 (0-1)



Mercredi 19 avril (20h45) :

Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

FC Barcelone - Juvenbtus Turin (0-3)