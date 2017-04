publié le 18/04/2017 à 20:15

Comme en 2014 et 2016, y aura-t-il deux clubs madrilènes en demi-finale de la Ligue des champions (et même en finale) ? Pendant que le Real reçoit le Bayern Munich avec l'avantage d'une victoire (2-1) en Allemagne au match aller six jours plus tôt, l'Atlético se rend à Leicester avec une longueur d'avance et aucun but encaissé sur sa pelouse (1-0).



Si la victoire face à l'épatant champion d'Angleterre a été acquise sur un penalty d'Antoine Griezmann, les hommes de Diego Simeone doivent redouter une éventuelle séance de tirs au but. Ils viennent en effet de rater leurs six dernières tentatives en championnat et ont manqué huit sur 13 toutes compétitions confondues cette saison. C'est également dans cette loterie finale qu'ils avaient laissé échappé le titre au Real l'an passé.

De son côté, Leicester, unique novice à ce stade de la compétition, espère refaire le coup des 8es de finale, lorsqu'une victoire 2-0 à domicile au retour avait surmonté un revers 2-1 sur la pelouse d'un autre club espagnol, le FC Séville. Le club désormais entraîné par Craig Shakespeare a gagné tous ses matches à domicile sur la scène européenne cette saison.

Ligue des champions : le programme des quarts de finale retour

Mardi 18 avril (20h45) :

Real Madrid - Bayern Munich (2-1 à l'aller pour le Real)

Leicester - Atlético de Madrid (0-1)



Mercredi 19 avril (20h45) :

Monaco - Borussia Dortmund (3-2)

FC Barcelone - Juvenbtus Turin (0-3)