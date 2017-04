publié le 18/04/2017 à 22:54

Il a fallu attendre la fin des prolongations pour connaître le verdict final de cette alléchante confrontation européenne. Battu au match aller en Allemagne, le Bayern Munich a su renverser la tendance pour arracher les prolongations. Mais les hommes de Carlo Ancelotti, réduits à dix en fin de match, ont fini par céder sous les assauts du Real Madrid.



Si Robert Lewandowski a ouvert le score sur penalty, après une faute de Casemiro sur Arjen Robben (53e), Cristiano Ronaldo pensait avoir fait le plus dur en relançant les siens à quinze minutes de la fin du match. Le Portugais a profité d'une bonne récupération de balle de Casemiro pour tromper Manuel Neuer de la tête (76e). Mais ce score nul n'aura duré que quelques secondes. 104 secondes exactement. La faute à un but contre son camp du capitaine madrilène Sergio Ramos, mis sous pression par Robert Lewandowski (78e).



Cristiano Ronaldo franchit la barre des 100 buts

Mais l'événement de cette fin de match est bel et bien l'expulsion, plus que sévère, d'Arturo Vidal en toute fin de match (84e). En infériorité numérique, les Munichois n'ont pas su tenir la distance et ont explosé dans les prolongations. Cristiano Ronaldo a profité de cette supériorité, et des erreurs d'arbitrage, pour inscrire deux nouveaux buts (105e, 109e) avant que Marco Asensio n'alourdisse un peu plus le score (112e).

Grâce à ce triplé, Cristiano Ronaldo est encore un peu plus entré dans l'Histoire du ballon rond. L'attaquant portugais a ainsi inscrit ses 99e, 100e et 101e buts en Ligue des champions devant son public. Il est le premier jour à atteindre cette barre mythique. Mais encore plus important que cette nouvelle distinction personnelle, la qualification de son équipe en demi-finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid se retrouve dans le dernier carré de la compétition pour la septième fois consécutive.