Marseille reçoit Monaco en clôture de la 20e journée de Ligue 1 (20h45). Un choc qui s'est rééquilibré depuis l'arrivée de Rudi Garcia.

Rudi Garcia lors de la réception de Metz au stade Vélodrome le 16 octobre 2016

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 08:10

En recrutant Rudi Garcia le 20 octobre 2016, l'Olympique de Marseille s'attachait les services d'un entraîneur de renom. Réputé pour son style de jeu montré lors de ces passages à Lille (2008-2013) et à Rome (2013-2016) mais aussi pour son sens de "la gagne". Rudi Garcia (52 ans), a remporté le doublé Coupe-Championnat de France avec le LOSC lors de la saison 2010-2011.



Une saison que l’équipe Nordiste avait fini avec la meilleure attaque du championnat (68 buts marqués), la deuxième meilleure défense (36 buts encaissés) et le meilleur buteur, Moussa Sow (25 buts). Garcia sait donc gagner en France et avec Marseille c'est déjà le cas. Arrivé après dix matches en cité phocéenne, il a pris un club classé 11e avec seulement trois victoires. Les dix suivants, avec l'ancien entraîneur du Mans sur le banc, l'OM a gagné cinq matches et n'en a perdu que deux. Sur cette même période, il est classé 5e de Ligue 1.

Maxime Lopez, son premier choix fort

N'étant pas arrivé lors d'une période de transfert, Rudi Garcia a dû faire avec l'effectif en place. On lui promettait alors certaines galères, mais le premier coach de l’ère Franck McCourt, le nouvel investisseur marseillais, a fait des choix forts. À commencer par la confiance totale qu'il a placé en Maxime Lopez. Marseille est un club souvent pointé du doigt pour ne jamais faire jouer ses jeunes talents.



Une idée que Rudi Garcia a vite balayé en donnant les clefs de son jeu au jeune marseillais - de naissance - de 19 ans. Trois mois plus tard, il est devenu une vraie révélation de la Ligue 1 avec notamment ce record de 129 ballons touchés contre Caen. Un nombre plus atteint par un Marseillais depuis la saison 2006-2007.

Une défense en chantier, Lassana Diarra écarté

À Marseille, le français d'origine espagnole trouve une défense solide (6e de Ligue 1) mais en manque de confiance. Depuis quelques semaines Hiroki Sakaï, arrière-droit japonais de 26 ans arrivé en juin 2016, réalise des prestations de très haut niveau. Rod Fanni et Rolando forment eux une charnière centrale expérimentée, mais qui n'était pas celle du début de saison. Depuis l'arrivée du coach français, Marseille n'a encaissé que neuf buts en dix matches et surtout cinq matches sans prendre du but.



Rudi Garcia sait parfaitement gérer les égos de ses vestiaires. Francesco Totti, véritable légende à l'AS Rome et qu'il a entraîné pendant deux ans et demi avait dit de lui lors de son départ : "Quand Garcia est arrivé, il a eu un impact extraordinaire. Il n'a pas mâché ses mots, quand il parle soit c'est noir, soit c'est blanc". Un savoir-faire qu'il exporte désormais dans le vestiaire de la Commanderie, le centre d'entrainement de Marseille.



Lassana Diarra traîne ses envies de départ du club depuis plusieurs mois maintenant. Des doutes qui font de lui un joueur exclu du groupe marseillais jusqu'à la fin du mercato. Un choix fort imposé à un cadre du vestiaire, mais jugé juste.



Invaincue en Ligue 1 depuis le match aller à Monaco (4-0) le 26 novembre 2016, L'Olympique de Marseille de Rudi Garcia va jouer ce dimanche 15 janvier un premier vrai tournant de sa deuxième partie de saison. En cas de victoire, il pourra se mêler à une place européenne. "Atteindre une place qualificative sera déjà une bonne saison.", disait-il lors de sa conférence de presse de présentation. À défaut d'avoir fait une bonne saison, on peut déjà dire que Rudi Garcia a fait quatre bons mois.

