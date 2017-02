VIDÉO - ASSE-OL : Berthod "s'excuse auprès de ceux qui ont été choqués"

L'ancien défenseur lyonnais a reconnu que ses "propos dans le temps additionnel du derby relèvent d’une colère mal maîtrisée".

par Gregory Fortune publié le 08/02/2017 à 12:18

Journée d'excuses mardi 7 février à Lyon, au surlendemain d'un bouillant derby Saint-Étienne - Lyon conclu dans un climat délétère. L'OL a présenté les siennes à la Métropole de Saint-Étienne pour des dégâts matériels causés par certains de ses joueurs dans leur vestiaire de Geoffroy-Guichard. Un peu plus tôt, Jérémy Berthod s'est lui aussi exprimé dans un communiqué diffusé par le club après ses commentaires durant les derniers instants de la rencontre.



"Lemoine, il est rentré pour provoquer. Et Lemoine c'est une...", lâchait l'ancien arrière gauche, désormais âgé de 32 ans et consultant pour la chaîne OLTV, au moment de l'exclusion de Rachid Ghezzal. "Lemoine, je ne comprends pas... Il a eu des gros soucis physiques sur un terrain (perte d'un rein en 2010, ndlr), je ne comprends pas qu'il peut être comme ça maintenant, c'est pas possible. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien, c'est lui qui lui met un petit coup. À quel moment il y a quelque chose ? (...) Un jour ou l'autre, Lemoine, faudrait qu'il prenne vraiment".



Ghezzal sort alors du terrain, le jeu reprend mais Corentin Tolisso tacle Lemoine par derrière. Commentaire de Berthod : "Je ne suis même pas sûr qu'il l'ait touché. Il se relève". Le milieu des Verts quitte alors la pelouse, excédé par le comportement des Lyonnais. "Qu'est-ce qu'il fait, s'interroge le consultant ? Il s'est pris pour qui ? Il veut rentrer ? Ça va. Ils font les malins parce qu'ils mènent 2-0". L'autre commentateur lui fait remarquer que le geste de Tolisso "est violent quand même". Réponse de Berthod : "Ouais c'est violent, mais à un moment donné, c'est bon. Au moins, il tombe pour quelque chose".

"Mes propos dans le temps additionnel du derby relèvent d'une colère mal maîtrisée et je m'en excuse auprès de ceux qui en ont été choqués", a assuré l'ancien joueur passé par Monaco, Auxerre et Sarpsborg, en Norvège, après ses années lyonnaises (2003-2007 avec les professionnels). "Je n'ai jamais souhaité la blessure d'aucun joueur et je regrette profondément mes propos impulsifs (...) J'apprends de mes erreurs et celle-ci me servira, j'en suis convaincu".



Jérémy Berthod passe actuellement son brevet d'entraîneur de football et dirige une équipe de moins de 19 ans dans un club de la région lyonnaise, le Domtac FC, partenaire de... l'AS Saint-Étienne.