Bruno Génésio et Jean-Michel Aulas en décembre 2015

publié le 23/04/2017 à 16:00

Souvent critiqué pour un prétendu manque de charisme et une faible expérience au poste d'entraîneur, Bruno Génésio est souvent annoncé comme partant à la fin de saison. Cela ne semble pas être l'avis de son président. Jean-Michel Aula a confirmé, une nouvelle fois, que l'ancien entraîneur adjoint du club sera sur le banc du Parc OL lors de la saison 2017-2018.



Cette annonce a été faite pendant l'émission Téléfoot, ce dimanche 23 avril : "Bruno Génésio sera inévitablement présent l'année prochaine. C'est quelqu'un de bien et de compétent. Sa causerie à Besiktas est à enregistrer. Il sera là l'année prochaine".

Le bilan sportif de la saison de l'entraîneur rhodanien est mitigé puisque l'Olympique Lyonnais ne terminera pas l'exercice sur le podium du championnat, objectif annuel du président Aulas depuis, notamment, l’inauguration du Parc OL. Le parcours européen de Lyon est en revanche à souligner. Éliminé de la Ligue des champions après les phases de poules, il a atteint les demi-finales (face à l'Ajax Amsterdam les 3 et 11 mai) de Ligue Europa après avoir éliminé l'AZ Alkmaar, l'AS Rome et le Besiktas d'Istanbul.