publié le 18/05/2017 à 13:32

Alors que les différents championnats européens et compétitions de clubs se terminent, les sélections nationales reprennent leur droit. Didier Deschamps est apparu, en conférence de presse, afin d'annoncer les sélectionnés pour les trois prochaines sorties internationales.



Le Paraguay (match amical) au Roazhon Park de Rennes (vendredi 2 juin à 21h), la Suède (match de qualification pour la Coupe du monde 2018) à la Friends Arena de Solna (vendredi 9 juin, 20h45) et l'Angleterre (match amical) au Stade de France de Saint-Denis (mardi 13 juin, 21h), sont au programme. Pour cette deuxième liste de l'année le sélectionneur a élargi ses choix. Habituellement, 23 joueurs sont appelés au château de Clairefontaine. Il en a cette fois-ci nommés 26.

Alexandre Lacazette n'était pas présent lors du dernier rassemblement, un choix qui avait fait débat. Cette fois-ci l'attaquant lyonnais, auteur de 26 buts en Ligue 1, sera bien du rendez-vous. Il prend la place de Kevin Gameiro, sortant. Moussa Sissoko, pourtant pas plus sur le terrain avec Tottenham (20 matches joués avec les Spurs) est également de retour. Kurt Zouma, enfin débarrassé de ses blessures, enchaîne les matches avec Chelsea et est appelé à Clairefontaine.

La liste pour France-Paraguay (02 juin), Suède-France (09 juin) et France-Angleterre (13 juin) #FiersdetreBleus ¿ pic.twitter.com/4aq1lukxec — Equipe de France (@equipedefrance) 18 mai 2017

14h10 - Les 8 attaquants : Florian Thauvin, Dimitri Payet, Alexandre Lacazette, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.



14h08 - Les 6 milieux de terrain : N'golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso et Adrien Rabiot.



14h07 - Voici les 9 défenseurs : Lucas Digne, Christophe Jallet, Presnel Kimpembé, Laurent Koscielny, Kurt Zouma, Benjamin Mendy, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Djibril Sidibé.



14h03 - Voici les 3 gardiens appelés par le sélectionneurs : Hugo Lloris, Alphonse Aréola et Benoit Costil.



14h00 - 26 joueurs sont appelés par Didier Deschamps à la place des 23 habituels.





13h50 - France-Paraguay est programmé le 2 juin, soit la veille de la finale de la Ligue des champions. Raphaël Varane et Karim Benzema, s'ils sont appelés, ne seront pas de la partie puisqu'ils devraient prendre part à l'affiche Real Madrid-Juventus Turin.



13h40 - L'affrontement face à la Suède est donc le seul match à enjeu. En cas de victoire, les Bleus feraient un énorme pas vers la qualification directe à la Coupe du monde 2018. Ils compteraient six points d'avance sur leur adversaire, premier poursuivant.

Le classement du groupe A aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018 Crédit : FIFA.com



13h30 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live de l'annonce de la liste de Didier Deschamps.