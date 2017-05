Patrice Évra, Didier Deschamps et Karim Benzema en juin 2014

C'était l'autre moment très attendu de la conférence de presse de Didier Deschamps. Le sélectionneur s'est présenté, devant les médias, pour annoncer les sélectionnés aux prochains rendez-vous internationaux. Une fois cette dernière publiée, la question sur le cas de Karim Benzema lui a été posée.



Étincelant avec le Real Madrid le joueur a donné, cette semaine, une interview dans le quotidien L'Équipe. Il y réclame notamment des explications au sujet de ses non-sélections répétées. L'ancien capitaine des Bleus n'appelle plus son attaquant depuis 2015. Il ne l'a toujours pas fait en ce rendez-vous estival 2017. Deschamps s'est montré autoritaire, comme il en a désormais (et bien malgré lui) l'habitude : "Je suis l'unique décideur et je prends des décisions dans le cadre sportif."

"Un groupe dans lequel il y a une harmonie"

Avant d'avouer faire confiance à un groupe "harmonieux" : "L'équipe de France s'est construite avant l'Euro, elle s'est consolidée à travers la compétition où la France a réussi à aller en finale, a expliqué le technicien. Elle a continué à l'être dans cette phase de qualifications. J'ai un groupe dans lequel il y a une harmonie. J'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu sur le terrain, j'ai incorporé de jeunes joueurs car je considère qu'ils ont un fort potentiel."

Puis il a conclu sa tirade par souligner l'esprit de groupe : "Pour moi, j'ai toujours considéré qu'un groupe est au-dessus de tout, je prends toujours des décisions pour le bien de l'équipe de France. Je discute toujours avant l'annonce de la liste avec mon staff technique. J'ai toujours agi comme ça, je ne change rien".



Le Paraguay (match amical) au Roazhon Park de Rennes (vendredi 2 juin à 21h), la Suède (match de qualification pour la Coupe du monde 2018) à la Friends Arena de Solna (vendredi 9 juin, 20h45) et l'Angleterre (match amical) au Stade de France de Saint-Denis (mardi 13 juin, 21h), sont au programme des Bleus.