Real-PSG : découvrez les compos probables

publié le 14/02/2018 à 15:18

Lassana Diarra ou Giovani Lo Celso ? Yuri Berchiche ou Layvin Kurzawa ? Kylian Mbappé ou Angel Di Maria ? L'heure de trancher est arrivée pour Unai Emery. Sur les coups de 19h45 mercredi 14 février, la composition de l'équipe de départ du PSG à Madrid pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real sera tombée.



Comportera-t-elle une ou plusieurs surprises ? Lors des six matches de la phase de poules sur la scène européenne, l'entraîneur basque a systématiquement au coup d'envoi aligné Mbappé, Edinson Cavani et Neymar en attaque, Marco Verratti et Adrien Rabiot au milieu, Alphonse Areola dans les buts, Daniel Alves, Marquinhos et Kurzawa en défense. Une seule fois, Presnel Kimpembe avait suppléé Thiago Silva, blessé à Anderlecht.

Le jeune Français (22 ans) sera-t-il cette fois choisi pour des raisons sportives (et peut-être émotionnelles) ? C'est ce que croit savoir le journal L'Équipe. Pour Alves, l'expérience de ce genre de rendez-vous lui assure une place aux dépens du Belge Thomas Meunier. De l'autre côté, le gauche, il y a plus d'incertitude. L'Espagnol Berchiche pourrait pousser Kurzawa sur le banc.

Dani Carvajal suspendu côté madrilène

Reste LA principale interrogation : qui sera choisi pour évoluer devant la défense ? Selon les derniers entraînements du PSG, la recrue hivernale Lassana Diarra aurait une longueur d'avance sur l'Argentin Lo Celso. Autre option à ne pas écarter : Rabiot positionné en sentinelle avec l'Allemand Julian Draxler sur sa gauche. Devant, Angel Di Maria, malgré sa forme étincelante, ne sera certainement pas préféré à Mbappé.



Côté madrilène, le seul absent est le latéral droit Dani Carvajal, suspendu. Sachant que le Real encaisse beaucoup de buts cette saison (13 en 10 matches en 2018), Zinédine Zidane devrait titulariser Nacho, moins virevoltant mais plus vigilant, pour marquer de près Neymar. Marcelo, Raphaël Varane et Sergio Ramos débuteront aussi derrière, avec Keylor Navas dans les buts.



Devant, la "'BBC" est opérationnelle (Gareth Bale-Karim Benzema-Cristiano Ronaldo), de même que le milieu Luka Modric-Casemiro-Toni Kroos. 4-3-3 contre 4-3-3. À moins que l'un des deux techniciens tente de surprendre l'autre au dernier moment.

Real-PSG : les compos probables

Real Madrid : Keylor Navas - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo



PSG : Areola - Dani Alves, Kimpembe (ou Thiago Silva), Marquinhos, Berchiche (ou Kurzawa) - Verratti, Diarra (ou Lo Celso), Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar