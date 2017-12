publié le 07/12/2017 à 15:30

Cristiano Ronaldo pour égaler le record de cinq trophées décrochés par Lionel Messi ? L'Argentin pour la poursuite de l'alternance avec le Portugais ? Antoine Griezmann un an après sa 3e place ? Neymar, joueur désormais le plus cher de l'histoire ? Kylian Mbappé, le vent de fraîcheur de cette année 2017 ?



Les 176 journalistes appelés à désigner le Ballon d'Or de cette année impaire, sans Mondial ni Euro, ont livré leur top 5 au magasine France Football le 15 novembre dernier. Comme l'an passé, les capitaines des équipes nationales et leurs sélectionneurs ne participent plus au scrutin. La somme de leur choix va-t-elle conduire à une ou plusieurs surprises ?

Pour trouver trace d'un joueur récompensé de la plus prestigieuse des distinctions personnelles avant Ronaldo et Messi, il faut remonter à 2007, avec le sacre du Brésilien Kaka. Depuis, le Portugais et l'Argentin ont toujours terminé aux deux premières places, sauf en 2010 (Messi devant les Espagnols Andrés Iniesta et Xavi).

15h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre l'attribution du 62e Ballon d'Or de l'histoire.